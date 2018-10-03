RTÜK'ten Fatih Portakal'ın haberine ceza

RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yer alan bir haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezası verdi.

'Mesleği bırakırım' demişti

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine çok sert tepki göstermiş ve 'Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' demişti.

Halk TV'ye de ceza kesildi

Ayrıca Halk TV'ye RTÜK tarafından gönderilen ikame programları bildirilen tarih ve saatin dışında yayınlamış ve yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle idari para cezası kesildi.