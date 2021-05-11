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ANKARA

RTÜK'ten İsrail'e kınama: Dünya basınını harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız

Radyo ve Televizyon Üst Kurul, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı bir kınama metni yayımladı. Açıklamada, “Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz" denildi.

Haber Merkezi DHA
RTÜKten İsraile kınama: Dünya basınını harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız
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RTÜK İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı bir kınama metni yayımladı. Açıklamada, “Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz" denildi. Kınama metninde şu ifadelere yer verildi:

“DÜNYA NE KADAR GÖRMEZDEN GELECEK"

"Uluslararası topluma ve uluslararası medyaya açıkça soruyoruz: Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir? Sadece Müslümanların değil tüm insanlığın vicdanını kanatan alçak saldırıların ve Filistinlilerin dünyanın gözü önündeki yaşadığı zulmün adı nedir? Dünya İsrail’in hukuk tanımaz, vicdanlara sığmayan bu tutumunu daha ne kadar görmezden gelecek?

İsrail terörü Berlin'de protesto edildi
OYNAT 00:59
İsrail terörü Berlin'de protesto edildi
Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı Filistin dernekleri tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için çok sayıda kişi kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde bulunan Pariser Meydanı'nda toplandı. Kalabalık 'Filistin'e özgürlük' sloganları atarak, üzerinde 'Filistinlilerin Kudüs'te sistematik olarak dışlanmasını ve haklarından mahrum bırakılmasını durdurun' , 'Apartheid Güney Afrika'da iyi değildi, Nazi Almanyası'nda iyi değildi, neden Filistin'de tamamdır?' ve 'Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok sadece insan olman gerekiyor' yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Pendik'te dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
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Pendik'te dev ekranlardan Mescid-i Aksa'ya selam
Pendik'te Led ekranlara 'selamün aleyküm' Mescid-i Aksa yazılarak Filistin'e destek verildi.


"SALDIRILAR SON BULSUN"

Türkiye olarak çocukların şehit edildiği, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın fütursuzca gerçekleştirilen terör eylemlerine sessiz kalmamız mümkün değildir. Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yönelik İsrail askerlerinin bombalı saldırılarının bir an önce son bulmasını bekliyoruz. Filistin meselesini kırmızı çizgi olarak gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce başlattığı ve son saldırılar sonrasında da uluslararası camiayı hareket geçiren girişimlerini destekliyoruz.

İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
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İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında çocuğunu şehit veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Kudüs uğruna kanımız ucuzdur, feda olsun. Herkes acilen Kudüs için cihada dursun' sözleriyle dünyaya haykırdı.


DÜNYA BASININA ÇAĞRI

Harem-i Şerif’te gözler önünde yaşanan insanlık ayıbına dur demek için Türk medyası olarak topyekûn dimdik ayakta olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tüm gerçekleri olduğu gibi ulusal ve uluslararası basın gündemine taşımaya, hakkın yerini bulması için mücadeleye zulüm bitene kadar devam edeceğiz.

Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi.
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Hava saldırılarında 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi de yaralandı.
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Saldırıların boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
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Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
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Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi ise yaralandı. Hava saldırılarının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.


  • RTÜK olarak bazılarının yönetiminde bulunduğumuz bazılarında ise üye sıfatıyla tarafı olduğumuz dünyadaki görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesindeki önemli kurumlar olan BRAF, IBRAF, EPRA, EBU ve MNRA nezdinde girişimlerimizi başlatıyoruz. Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz.

BASIN MENSUPLARINA KARŞI TAVRI KINIYORUZ

Ayrıca, görevlerini yerine getiren basın mensuplarına karşı İsrail güçlerinin saldırılarını da lanetliyoruz. Gerçekleri gösterme gayretinde olan Anadolu Ajansımız başta olmak üzere yabancı basın mensuplarına karşı sergilenen hunharca tavrı esefle kınıyoruz.”

Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Bursa’da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yanındaki parkta yer alan ve Bursa’nın tarihi sembollerinden olan tarihi Tophane Saat Kulesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve Filistin’e destek için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah renkler ile ışıklandırıldı.
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Bursa’nın birçok noktasından görünen tarihi kule, Bursalıların takdirini topladı.
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Bu anlar, drone ile havadan görüntülendi.
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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
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Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Title
Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Title
Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Bursa’nın tarihi Tophane Saat Kulesi Filistin bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, destek için Filistin bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.


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