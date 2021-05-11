RTÜK'ten İsrail'e kınama: Dünya basınını harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız

RTÜK İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı bir kınama metni yayımladı. Açıklamada, “Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz" denildi. Kınama metninde şu ifadelere yer verildi:

“DÜNYA NE KADAR GÖRMEZDEN GELECEK"

"Uluslararası topluma ve uluslararası medyaya açıkça soruyoruz: Kudüs'teki devlet destekli saldırılar 'terör' değil de nedir? Sadece Müslümanların değil tüm insanlığın vicdanını kanatan alçak saldırıların ve Filistinlilerin dünyanın gözü önündeki yaşadığı zulmün adı nedir? Dünya İsrail’in hukuk tanımaz, vicdanlara sığmayan bu tutumunu daha ne kadar görmezden gelecek?

OYNAT 00:59 İsrail terörü Berlin'de protesto edildi Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Bazı Filistin dernekleri tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için çok sayıda kişi kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde bulunan Pariser Meydanı'nda toplandı. Kalabalık 'Filistin'e özgürlük' sloganları atarak, üzerinde 'Filistinlilerin Kudüs'te sistematik olarak dışlanmasını ve haklarından mahrum bırakılmasını durdurun' , 'Apartheid Güney Afrika'da iyi değildi, Nazi Almanyası'nda iyi değildi, neden Filistin'de tamamdır?' ve 'Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok sadece insan olman gerekiyor' yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı. BiP'te paylaş

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"SALDIRILAR SON BULSUN"

Türkiye olarak çocukların şehit edildiği, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın fütursuzca gerçekleştirilen terör eylemlerine sessiz kalmamız mümkün değildir. Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yönelik İsrail askerlerinin bombalı saldırılarının bir an önce son bulmasını bekliyoruz. Filistin meselesini kırmızı çizgi olarak gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce başlattığı ve son saldırılar sonrasında da uluslararası camiayı hareket geçiren girişimlerini destekliyoruz.

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DÜNYA BASININA ÇAĞRI

Harem-i Şerif’te gözler önünde yaşanan insanlık ayıbına dur demek için Türk medyası olarak topyekûn dimdik ayakta olduğumuzun bilinmesini isteriz. Tüm gerçekleri olduğu gibi ulusal ve uluslararası basın gündemine taşımaya, hakkın yerini bulması için mücadeleye zulüm bitene kadar devam edeceğiz.

FOTOĞRAF 28 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi de yaralandı. Saldırıların boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü. Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi ise yaralandı. Hava saldırılarının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü. BiP'te paylaş

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RTÜK olarak bazılarının yönetiminde bulunduğumuz bazılarında ise üye sıfatıyla tarafı olduğumuz dünyadaki görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesindeki önemli kurumlar olan BRAF, IBRAF, EPRA, EBU ve MNRA nezdinde girişimlerimizi başlatıyoruz. Başta İslam coğrafyasının medyası olmak üzere tüm dünya basınını harekete geçirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti aksatmadan sürdüreceğiz.

BASIN MENSUPLARINA KARŞI TAVRI KINIYORUZ

Ayrıca, görevlerini yerine getiren basın mensuplarına karşı İsrail güçlerinin saldırılarını da lanetliyoruz. Gerçekleri gösterme gayretinde olan Anadolu Ajansımız başta olmak üzere yabancı basın mensuplarına karşı sergilenen hunharca tavrı esefle kınıyoruz.”