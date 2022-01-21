RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın skandal sözlerine inceleme

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK, KABAŞ'IN HAKARETLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan açıklamalar sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "inceleme" kararı aldıklarını duyurdu.

Şahin yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.