Gündem RTÜKten Sedef Kabaşın skandal sözlerine inceleme
ANKARA

RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın skandal sözlerine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
RTÜKten Sedef Kabaşın skandal sözlerine inceleme
Sedef Kabaş katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK, KABAŞ'IN HAKARETLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan açıklamalar sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "inceleme" kararı aldıklarını duyurdu.

Şahin yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.


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