Gündem RTÜKün CHPli üyesi LGBT karşıtı yürüyüşten rahatsız oldu
ANKARA

RTÜK'ün CHP'li üyesi LGBT karşıtı yürüyüşten rahatsız oldu

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, 150 STK'nın LGBT lobisi ile mücadele için düzenleyeceği mitinge çağrı spotlarının televizyon ve radyolarda ücretsiz yayınlanmasından rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef alan Taşcı, yürüyüşe çağrı spotlarında halkın bir kesiminin aşağılandığını öne sürdü. LGBT lobisi ile mücadele yürüyüşünden endişe duyduğu görülen Taşcı'ya Şahin'den cevap gecikmedi. Şahin, Taşcı'nın paylaşımına, "Ortada mevzuata aykırı hiçbir durum yoktur. Üst Kurulumuzu itibarsızlaştırmayı kendine şiar edinmiş bir grubun ve siyasi partinin temsilciliğini ve sözcülüğünü üstlenmişsiniz, anlıyorum. Ama en azından iddialarınızı biraz araştırarak ortaya atmanızı tavsiye ederim." sözleriyle cevap verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
RTÜKün CHPli üyesi LGBT karşıtı yürüyüşten rahatsız oldu
İlhan Taşçı

Küresel bir sorun haline dönen LGBT lobisi ile mücadele için harekete geçen 150 STK, 18 Eylül'de İstanbul Saraçhane'de "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla miting düzenleyecek. İstanbul’un yanı sıra il dışından da birçok STK’nın destek verdiği miting, LGBT örgütlerinde rahatsızlığa neden oldu.

LGBT KARŞITI YÜRÜYÜŞ RTÜK'ÜN CHP'Lİ ÜYESİNDE ENDİŞEYE NEDEN OLDU

LGBT karşıtı yürüyüşten rahatsız olan bir isim de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşcı oldu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef aldı. Yürüyüşe çağrı spotlarının televizyon ve radyo yayınlarında ücretsiz yayınlanmasından endişe duyan Taşcı, spotun içeriğinde halkın bir kesiminin aşağılandığını öne sürdü.

"HALKIN BELLİ BİR KESİMİ AŞAĞILANIYOR"

Taşcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır. Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte.

LGBT karşıtı miting çağrısının keyfe göre, mevzuata aykırı sisteme yükletmek hukuk tanımamaktır. Sn @ebekirsahin bu aceleniz ne, kimden neyi gizliyorsunuz, miting çağrısı sizi niye ilgilendiriyor? Amaç seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık.

"HEVESİN KURSAĞIN KALIR"

Her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan RTÜK Başkanı @ebekirsahin anlaşılan şimdi de tek adamlığa hevesleniyor. Hevesin kursağında kalır haberin olsun"

RTÜK Başkanı Şahin'den LGBT karşıtı mitingden rahatsız olan Taşcı'ya cevap gecikmedi. Taşcı'nın paylaşımını alıntılayan Şahin, söz konusu uygulamanın mevzuata aykırı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu spot ile ilgili hiçbir TV ve Radyo kanalına “yayınlamak zorunludur” gibi bir yazı gönderilmemiştir. Kamu spotlarına ilişkin RTÜK kararları tavsiye niteliğinde web sitesinde yayımlanmaktadır.

EBUBEKİR ŞAHİN: MEVZUATA AYKIRI BİR DURUM YOK

Ortada mevzuata aykırı hiçbir durum yoktur. Sizin yaptığınız ise kasıtlı olarak halkı yanlış bilgilendirmektir. Sn. @ilhantasci, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu uygulama ilk kez yapılmıyor, emsalleri var!

Üst Kurulumuzu itibarsızlaştırmayı kendine şiar edinmiş bir grubun ve siyasi partinin temsilciliğini ve sözcülüğünü üstlenmişsiniz, anlıyorum. Ama en azından iddialarınızı biraz araştırarak ortaya atmanızı tavsiye ederim."

LGBT dayatmasına karşı 150 STK harekete geçti: 18 Eylül'de Saraçhane'de sapkınlığa 'dur' denilecek
GÜNDEM
LGBT dayatmasına karşı 150 STK harekete geçti: 18 Eylül'de Saraçhane'de sapkınlığa 'dur' denilecek

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu: LGBT’ye karşı kapı kapı dolaştık
GÜNDEM
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu: LGBT’ye karşı kapı kapı dolaştık
Meteorolojiden güzel haber

Meteorolojiden
güzel haber

​Hafta sonu hava nasıl olacak?
Tay vizyona giriyor

'Tay' vizyona giriyor

Çocuklar bu animasyon filmi çok sevecek.
Bizi farklı yollara sevk etmesinler

ABD'ye F-16 tepkisi: Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer değil.

​Yeni Şafak'ın LGBT dosyasını engelleyemeyince yasağa sarıldılar.

​Altılı masayı sarsacak bir itiraz daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakalandığını duyurmuştu.

​Sosyal medya yazışmaları delil sayılır mı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.