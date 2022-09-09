RTÜK'ün CHP'li üyesi LGBT karşıtı yürüyüşten rahatsız oldu

Küresel bir sorun haline dönen LGBT lobisi ile mücadele için harekete geçen 150 STK, 18 Eylül'de İstanbul Saraçhane'de "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla miting düzenleyecek. İstanbul’un yanı sıra il dışından da birçok STK’nın destek verdiği miting, LGBT örgütlerinde rahatsızlığa neden oldu.

LGBT KARŞITI YÜRÜYÜŞ RTÜK'ÜN CHP'Lİ ÜYESİNDE ENDİŞEYE NEDEN OLDU

LGBT karşıtı yürüyüşten rahatsız olan bir isim de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşcı oldu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef aldı. Yürüyüşe çağrı spotlarının televizyon ve radyo yayınlarında ücretsiz yayınlanmasından endişe duyan Taşcı, spotun içeriğinde halkın bir kesiminin aşağılandığını öne sürdü.

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"HALKIN BELLİ BİR KESİMİ AŞAĞILANIYOR"

Taşcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır. Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılayıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte.

LGBT karşıtı miting çağrısının keyfe göre, mevzuata aykırı sisteme yükletmek hukuk tanımamaktır. Sn @ebekirsahin bu aceleniz ne, kimden neyi gizliyorsunuz, miting çağrısı sizi niye ilgilendiriyor? Amaç seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık.

"HEVESİN KURSAĞIN KALIR"

Her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan RTÜK Başkanı @ebekirsahin anlaşılan şimdi de tek adamlığa hevesleniyor. Hevesin kursağında kalır haberin olsun"

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1- RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır.

Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılıyıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 9, 2022

RTÜK Başkanı Şahin'den LGBT karşıtı mitingden rahatsız olan Taşcı'ya cevap gecikmedi. Taşcı'nın paylaşımını alıntılayan Şahin, söz konusu uygulamanın mevzuata aykırı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu spot ile ilgili hiçbir TV ve Radyo kanalına “yayınlamak zorunludur” gibi bir yazı gönderilmemiştir. Kamu spotlarına ilişkin RTÜK kararları tavsiye niteliğinde web sitesinde yayımlanmaktadır.

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EBUBEKİR ŞAHİN: MEVZUATA AYKIRI BİR DURUM YOK

Ortada mevzuata aykırı hiçbir durum yoktur. Sizin yaptığınız ise kasıtlı olarak halkı yanlış bilgilendirmektir. Sn. @ilhantasci, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu uygulama ilk kez yapılmıyor, emsalleri var!

Üst Kurulumuzu itibarsızlaştırmayı kendine şiar edinmiş bir grubun ve siyasi partinin temsilciliğini ve sözcülüğünü üstlenmişsiniz, anlıyorum. Ama en azından iddialarınızı biraz araştırarak ortaya atmanızı tavsiye ederim."

1️⃣ Söz konusu spot ile ilgili hiçbir TV ve Radyo kanalına “yayınlamak zorunludur” gibi bir yazı gönderilmemiştir. Kamu spotlarına ilişkin RTÜK kararları tavsiye niteliğinde web sitesinde yayımlanmaktadır. https://t.co/vWvzbUbCAa — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 9, 2022

GÜNDEM LGBT dayatmasına karşı 150 STK harekete geçti: 18 Eylül'de Saraçhane'de sapkınlığa 'dur' denilecek