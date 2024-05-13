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Ruhsatsız silahlar mercek altında

Batman’da yasadışı silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen adrese “Mercek-18” operasyonu düzenlendi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:59 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yasa dışı örgütlerin lojistik ve silahlanma faaliyetlerini mercek altına alan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütlerine silah ürettiği öğrenilen bir adrese baskın yaptı. Tam donanımlı silah üretim tesisine dönüştürülen depoda çok sayıda silah üretim malzemesine el konulurken 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonda, imalat süreci tamamlanmış 21, imal edilmeye hazır 100, toplamda 121 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



#Batman
#Ruhsatsız silah
#Operasyon
#Silah kaçakçılığı
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