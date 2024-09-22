Rumlara sanatla cevap

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Tatlısu'da deniz üssü kurma girişimine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 'Yüzyıllık Destan' adlı tiyatro oyunu ile cevap verecek. Oyun, yarın KKTC halkıyla buluşacak.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Mari'de deniz üssü kurma girişimine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 'Yüzyıllık Destan' adlı tiyatro oyunu ile cevap verilecek. 'Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' mesajını içeren oyun, 1974'e kadar Türk köyü olan Tatlısu'da (Mari) yarın ücretsiz KKTC halkı ile buluşacak.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir süre önce GKRY ziyaretinde bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile aldıkları karar ile 1974’e kadar Türk köyü olan Mari'ye deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
TAMER KARADAĞLI TEKLİF ETTİ
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'nin Tatlısu'da deniz üssü kurma girişimine tepki göstermişti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de bu girişime, 'Yüzyıllık Destan' ile cevap verdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, KKTC Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Yüzyıllık Destan' adlı oyunun Mari'de (Tatlısu) sahnelenerek, Yunan tarafına sanat yolu ile cevap verilmesi önerisinde bulundu. Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatroları'nın 'Yüzyıllık Destan' oyunu, yarın akşam, saat 20.00’de, Tatlısu’da (Mari) sahnelenecek. Oyun, köy meydanında ücretsiz olarak KKTC halkı ile buluşacak. 'Yüzyıllık Destan Ateş' 25 Eylül Çarşamba günü ise Girne Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen GirneFest2024 tiyatro festivalinde saat 21.00'de, Girne Amfi Tiyatro'da Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak.
ATATÜRK'Ü EMRE BAŞER OYNUYOR
'Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' mesajlarını içeren Haluk Özenç’in yazdığı, Barış Erdenk'in yönettiği oyunlarda Mustafa Kemal Paşa’yı Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandıracak.