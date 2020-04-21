Rumlar'ın Yavuz paniği: Derhal durdurun

Kıbrıs Rum yönetimi "Yavuz'un çalışmalarının yasadışı olduğu ve derhal durdurulması gerektiği" iddia etti.

Türkiye'nin, Taşucu'nda bulunan milli sondaj gemisi Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'e açılması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni korkutmaya devam ediyor. Rum Yönetimi, milli sondaj gemimiz Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasını kınadı. Rum yönetimi, Yavuz'un Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Yunanistan hükümeti ile görüştü.

"Korsan bir eylem" dediler

Görüşmede, Türkiye'nin bu adımının sözde "uluslararası hukuka aykırı" olduğu savunulan açıklamada, "Bu bir korsan eylemdir. Türkiye'nin yasadışı olarak yürüttüğü sismik araştırmalar da korsan eylemdir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği tehlikeye sokan bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kışkırtıcı olduğu öne sürülen açıklamada, çalışmalarla Avrupa Birliği'ne de meydan okunduğu vurgulandı. Rum yönetimi, Türkiye'ye sondaj çalışmalarını sona erdirmesi çağrısı yaptı. Rum yönetimi ayrıca sondaj çalışmalarında görev alan gerçek ve tüzel kişiler için uluslararası hukuk nezdinde girişimler yapılacağı ifade etti.

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AB devreye girdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Rum devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Borrell'in konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. Borrell ve ekibinin, milli sondaj gemimiz Yavuz'un ilan edilen hareket alanları konusunda Kıbrıs Rum ve Yunan makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade eden Stano, "Durumu yakından takip ediyoruz. Yüksek Temsilci ile ekibi arasında ve ayrıca bu konuda AB'nin diğer ülkelerinden gelen ortaklar arasında temaslar oldu" dedi