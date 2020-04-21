Gündem Rumların Yavuz paniği Derhal durdurun
POLİTİKA

Rumlar'ın Yavuz paniği: Derhal durdurun

Kıbrıs Rum yönetimi, milli sondaj gemimiz Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasını kınadı. Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak doğalgaz arayan Rum Kesimi yaptığı açıklamasında, "Yavuz'un çalışmalarının yasadışı olduğu ve derhal durdurulması gerektiği" iddia etti.

Haber Merkezi DHA
Kıbrıs Rum yönetimi &quot;Yavuz'un çalışmalarının yasadışı olduğu ve derhal durdurulması gerektiği&quot; iddia etti.
Kıbrıs Rum yönetimi "Yavuz'un çalışmalarının yasadışı olduğu ve derhal durdurulması gerektiği" iddia etti.

Türkiye'nin, Taşucu'nda bulunan milli sondaj gemisi Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'e açılması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni korkutmaya devam ediyor. Rum Yönetimi, milli sondaj gemimiz Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasını kınadı. Rum yönetimi, Yavuz'un Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Yunanistan hükümeti ile görüştü.

Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
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Fatih sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Karadeniz'de sondaj faliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih', İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için teknik hazırlıkları yapılmak üzere Haydarpaşa Limanı'na çekildi

"Korsan bir eylem" dediler

Görüşmede, Türkiye'nin bu adımının sözde "uluslararası hukuka aykırı" olduğu savunulan açıklamada, "Bu bir korsan eylemdir. Türkiye'nin yasadışı olarak yürüttüğü sismik araştırmalar da korsan eylemdir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği tehlikeye sokan bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" İstanbul'da
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Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" İstanbul'da
  • Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kışkırtıcı olduğu öne sürülen açıklamada, çalışmalarla Avrupa Birliği'ne de meydan okunduğu vurgulandı. Rum yönetimi, Türkiye'ye sondaj çalışmalarını sona erdirmesi çağrısı yaptı. Rum yönetimi ayrıca sondaj çalışmalarında görev alan gerçek ve tüzel kişiler için uluslararası hukuk nezdinde girişimler yapılacağı ifade etti.

Bakan açıkladı: Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz olacak
EKONOMİ
Bakan açıkladı: Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz olacak

AB devreye girdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Rum devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Borrell'in konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. Borrell ve ekibinin, milli sondaj gemimiz Yavuz'un ilan edilen hareket alanları konusunda Kıbrıs Rum ve Yunan makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade eden Stano, "Durumu yakından takip ediyoruz. Yüksek Temsilci ile ekibi arasında ve ayrıca bu konuda AB'nin diğer ülkelerinden gelen ortaklar arasında temaslar oldu" dedi


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