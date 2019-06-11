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ÇANAKKALE

Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Haber Merkezi DHA
368 borda numaralı 'Vasily Bykov' devriye gemisi
368 borda numaralı 'Vasily Bykov' devriye gemisi

Marmara Denizi'nden bugün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 19.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.

36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin, Akdeniz'e indiği ileri sürüldü.

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