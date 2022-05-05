Gündem Rus Havayolu Aeroflot İstanbul ve Antalya uçuşlarına yarın başlıyor
ANTALYA

Rus Havayolu Aeroflot İstanbul ve Antalya uçuşlarına yarın başlıyor

Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı yurt dışı uçuşlarını sınırlandıran Rus havayolu şirketi Aeroflot, yarından itibaren Moskova'dan direkt İstanbul ve Antalya'ya tarifeli uçuşlarına yeniden başlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Rus Havayolu Aeroflot İstanbul ve Antalya uçuşlarına yarın başlıyor
Arşiv

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot, başkent Moskova'dan İstanbul ve Antalya uçuşlarına yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden başlıyor. Şirket ilk etapta günlük, İstanbul Havalimanı'na iki, Antalya Havalimanı'na ise bir kez karşılıklı sefer düzenleyecek. Sefer sayılarının yakın zaman içinde İstanbul için 3'e, Antalya'ya ise 2'ye çıkacağı belirtildi.

Seferler geniş gövdeli uçaklarla yapılacak

Rus havayolu şirketinden geçen günlerde yapılan açıklamada, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilecek tarifeli seferlerin, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan düzenleneceği ve uçuşların Airbus A330 tipi geniş gövdeli yolcu uçaklarıyla yapılacağı duyurulmuştu.

8 Mart'ta dış hat uçuşlarını durdurmuştu

Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler nedeniyle hareket alanı daralan Aeroflot, 8 Mart'ta bazı hatlar hariç yurt dışı uçuşlarının çoğunu durdurma kararı almıştı.

Rusya'nın savaş suçuna bir yenisi daha
DÜNYA
Rusya'nın savaş suçuna bir yenisi daha

Rusya muhalefeti Putin'in bir sonraki adımını açıkladı
DÜNYA
Rusya muhalefeti Putin'in bir sonraki adımını açıkladı

Rusya'nın masada 3 senaryosu var
FOTOĞRAF 20
Title
Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Geçen hafta Rusya lideri Putin'in savaş açıklamaları tüm dünyada endişe yaratırken ABD ve Batı istihbarat kaynakları Rusya'nın Ukrayna'ya 'resmen savaş' ilan edebileceğini ifade ediyor.
Title
Nitekim Rusya, Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili 'savaş' kelimesini kullanmıyor ve yapılanın 'özel bir askeri operasyon' olduğunu ifade ediyor.
Title
9 MAYIS'A İŞARET<br><br>Analistler ise 'resmen savaş' ilanı için 9 Mayıs tarihine işaret ediyor. Bunun nedeni ise 9 Mayıs'ın Rusya için bir öneminin olması.
Title
ZAFER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR<br><br>Rusya'da 9 Mayıs tarihi 'Zafer Günü' olarak biliniyor ve 1945 yılında Nazilerin yenilmesi kutlanıyor. Bu milli bayramda Moskova'da askeri geçit töreni düzenleniyor ve Rus liderler geleneksel olarak Kızıl Meydan'da bulunuyor.
Title
'ÖZEL ASKERİ OPERASYON'<br><br>Bu nedenle de ABD ve Batı istihbaratı Rusya lideri Vladimir Putin'in böyle bir günün sembolik önemini kullanacağını düşünüyor. Nitekim Ukrayna'ya yönelik 'özel askeri operasyon' da Anavatan Savunucusu Günü'nün ertesi günü başlamıştı.
Title
PUTİN İÇİN ZOR BİR KARAR<br><br>Analistler ise Rusya için bunun zor bir karar olduğunu söylüyor. Bu nedenle de uzmanlara göre Rusya lideri Putin eğer savaş başlatmazsa önünde birkaç seçenek var.
Title
1. SENARYO<br><br>Bunlardan biri Rusya'ya yönelik direkt bir saldırı tehdidiyle alakalı. Eğer Rusya'ya yönelik askeri bir silahlı çatışma patlak verirse seferberlik yasası ilan edilebilir. Bu şekilde Rusya hükümeti birlikler toplamanın yanı sıra ülke ekonomisini de savaşa göre düzenleyebilecek.
Title
BİR KESİNLİK YOK<br><br>Uzmanlara göre bu durum olası çünkü resmi olmayan rakamlara göre Rus kuvvetleri savaşın başlangıcından bu yana en azn 15 bin asker kaybetti ve takviye desteğe ihtiyaç var. Yine de Putin'in 'hükümet için risk teşkil ettiğini' söylemesi nedeniyle bu durumun herhangi bir kesinliği yok.
Title
HALKIN TEPKİSİ NE OLUR?<br><br>Bunun yanı sıra Rusya'da tam kapsamlı seferberliğe karşı çıkanların da olacağının altı çizildi. Analisitler, Putin'in evindeki desteğin azalmasını istemediğini dile getiriyor. Savaşın getireceği kısıtlamaların halkın tepkisine neden olması muhtemel.
Title
2. SENARYO<br><br>Masadaki başka bir senaryo ise Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk topraklarını ilhak etmek. Bunu yaparken güneydeki Odessa için baskı yapılacağından ve savaşın yakıp yıktığı Mariupol kentinde de tam kontrol sağlanacağından bahsediliyor.
Title
3. SENARYO<br><br>3. senaryoda ise Rusya'nın güneydoğu kenti Herson'da bir 'halk cumhuriyeti' ilanı var. Uzmanlar, böylelikle Putin'in Ukrayna'ya karşı 'zafer kazandık' diyebileceğini ifade ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rusya'nın masada 3 senaryosu var
Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Putin'in savaş açıklamaları gündeme otururken, Ukrayna'daki eylemlerini 'askeri operasyon' olarak değerlendiren Rusya'nın 'büyük bir savaş ilanı verip vermeyeceği merak konusu oldu. CNN'de yer alan bir analizde Rusya'nın sonraki adımları tartışıldı ve uzmanlar Rusya'nın olası 3 senaryosundan bahsetti.
Muhammedin ordusu burada

'Muhammed'in ordusu burada'

​Kudüslü yaşlı adam işgalci Yahudilerin karşısına dikildi.
Görev tarihi belli oldu

Görev tarihi belli oldu

​Türkiye'den bir hamle daha...
HDPlilerden katil polis sloganları: Çay kazanını üzerlerine atın diyerek tehdit ettiler

​Yılda bir iki ay sadece geceleri çıkıyor.

​TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu ABD'de ölü bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.