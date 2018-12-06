Gündem Rus ruleti oynarken başından vuruldu
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Rus ruleti oynarken başından vuruldu

Rus ruleti oynarken başından vuruldu

Düzce'de, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Osman Tekin, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis merkezine gidip, teslim olan arkadaşı Y.Z., Rus ruleti oynarken, Tekin'in başına dayadığı tabancanın ateş aldığını öne sürdü. Y.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Rus ruleti oynarken başından vurulduğu öne sürülen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Rus ruleti oynarken başından vurulduğu öne sürülen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi.

Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş bulundu. Esnafın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Tekin'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arkadaşı sonradan teslim oldu

Olayın ardından Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne gidip, teslim olan Y.Z., Osman Tekin ile iş yerinde Rus ruleti oynarken, arkadaşının başına dayadığı tabancanın ateş aldığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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