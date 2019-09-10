Gündem Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
İSTANBUL

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

Haber Merkezi DHA
151 Borda numaralı 'Azov' adlı Rus savaş gemisi.
151 Borda numaralı 'Azov' adlı Rus savaş gemisi.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait olan 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaştı.

Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken geminin arka bölümünden silahlı Rus askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Türk sahil güvenlik botu eşlik etti

Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

  • Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

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