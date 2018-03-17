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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Emekli Korgeneral Mehmet Şanver: Rus uçağını vur emri Ünal’dan

Rus uçağını vur emri Ünal’dan

Suriye sınırında 24 Kasım 2015’te düşürülen Rus uçağının vurulma emrini verdiği iddiaları ortaya atılan Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, emrin dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'dan geldiğini yazdı. Şanver, Rusya ile Türkiye’yi savaşın eşiğine getiren gecenin detaylarını “15 Temmuz Kartal Yuvasının İstilası” adlı kitabında anlattı.

Kıymet SezerYeni Şafak
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Rus uçağının vurulması emrini vermiş.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Rus uçağının vurulması emrini vermiş.

Türkiye’nin Suriye sınırında Rus uçağını düşürdüğü 24 Kasım 2015’te Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nin komutanı olan ve düşürme emrini verdiği eleştirileriyle karşı karşıya kalan Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, o günün detaylarını, “15 Temmuz Kartal Yuvasının İstilası” adlı kitabında anlattı.

ÜNER’DEN ACİL TELEFON

Şanver, yaklaşık 10 yıl önce envantere alınan Popeye füzelerinde tespit edilen bir hatanın giderilmesi üzerine doğrulama amaçlı test uçuşu yapacak, füzelerin maksimum hız menzilini ve en uzun havada kalış süresini kontrol edecekti. Brifingler gerçekleştirilip tam uçak başı yapmak için filodan çıkmak üzereyken acil bir telefon geldi. Harekat Başkanı Kurmay Albay İsmail Üner, “Komutanım, SU-24 tipi bir Rus uçağını düşürdük” diyordu.

Emekli Korgeneral Mehmet Şanver

NEDEN HABER VERMEDİNİZ?

Korgeneral Şanver, uçağı düşürmeden yetki alınması gereken komutan olarak neden kendisiyle irtibat kurmadıklarını sordu, uçuş brifinginde olduğu için ateş etme yetkisini bizzat Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’dan aldıkları karşılığını aldı. Emir büyük yerden gelmişti. Yapacak bir şey yoktu ama durum çok ciddiydi. Uçuşunu hemen iptal ederek Harekat Merkezi’ne giden Şanver, Harekat Merkezi’nde o gün sabaha kadar devam eden gergin saatleri şöyle anlattı: “Suriye’deki tüm yerden havaya angajman silahları, tüm Suriye ve Rus hava savunma sistemi aktif hale getirilmişti. Suriye hava resminde böyle bir manzarayı ilk defa görüyordum.

KARARGAHTA SABAHLADIM

Herkese çok dikkatli olmalarını, Rus ve Suriye hava faaliyetlerini pürdikkat takip etmelerini söylerken, havadaki dost uçakların aktif hale getirilen hava savunma sistemlerinin menzili dışına çekilmesini sağladım. O gece Harekat Merkezi’nde sabahladım. Sabaha karşı nispeten tansiyon düşmüştü ancak dinleme istasyonlarından yakalanan konuşmalara göre Rus Hava Savunma silahları ve uçakları için Türk hava vasıtaları artık tehditti ve şartlar oluştuğunda düşürülecekti.”

  • İkinci Uludere vakası önlendi
  • Mehmet Şanver, kitabında, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanıyken ikinci bir Uludere vakasının nasıl önlendiğini açıkladı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ kumpasları hayli artmıştı. TSK güçleri ise yoğun bir terörle mücadele harekatı yürütüyorlardı. Bir terörist grup yakalanmış ve ivedi hava desteği isteniyordu. Yapılan ani istek, 2. Ordu komutanlığı onayından geçmişti. Korg. Şanver, hemen grubun tekrar değerlendirilmesini istedi. Hedefin sorgulanması sonucu ilk cevap Jandarma’dan geldi. 22. Ordu’yu arayarak büyük tepki verdiğini anlatan Şanver, “Bu olayın FETÖ kumpası şüphesi olarak, bir davanın sorgulanması esnasında görüşüldüğünü kendi avukatımdan öğrendim” dedi. Olay sırasında hedefi onaylayan 2. Ordu’nun komutası ise darbeci Adem Huduti’deydi.

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