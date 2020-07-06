Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Rusya Dışişleri Bakanlığından Ayasofya açıklaması
POLİTİKA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Avrupaya elektrik satabiliriz

Avrupa'ya elektrik satabiliriz

​Enerjide 'Yeşil Tarife' dönemi başlıyor.
Meslek bitiyordemedi siparişe yetişemiyor

'Meslek bitiyor'
demedi siparişe yetişemiyor

Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya satıyor.
İktidar karşıtı muhabiri pişman eden kadın sosyal medyanın gündeminde

​Koronavirüs salgını sonrası için iki senaryo.

​13 yaşında sapkın bir dünyanın sembolü oldu...

​LGBT akımları çocukların dünyasında yer edinmeye çalışıyor.
Konutta kritik uyarı!

Konutta kritik uyarı!

Sözleşmeye bu iki maddeyi mutlaka koydurun.

"Sonuna kadar 'VAR'ız"

"Sonuna kadar 'VAR'ız"

Trabzon yerel basınından Cüneyt Çakır göndermesi.
İlacı bulduğunu duyuran ülkede korkutan gelişme

İlacı bulduğunu duyuran ülkede korkutan gelişme

Başkent 2,5 ay sonra yeniden karantinaya alınacak.
İstanbul'da<br>korona günleri

İstanbul'da
korona günleri

Sefer sayıları artırılmayan metrobüslerde adım atacak yer yok.

​Eski mason Özhan Kızıltan Gerçek Hayat'a konuştu.

​Türkiye'nin Libya'da üs kuracağı Vatiyye'ye saldırdı.

​Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

​Seyahat kısıtlamasını kaldırmayan AB'ye sert çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.