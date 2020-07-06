Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması: Dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir." açıklamasından sonra Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi çalışmaları hızla başlatılmıştı.