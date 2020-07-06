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POLİTİKA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması: Dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya ile ilgili açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya ile ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir." açıklamasından sonra Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi çalışmaları hızla başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Levent Camii temel atma törenine katıldı. Burada, Ayasofya'ın ibadete açılmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır” dedi.


Karar için Danıştay'dan gelecek açıklama beklenirken Ayasofya'nın statüsü için başta Yunanistan ve Rusya'dan olmak üzere birçok ülkeden tepki gelmişti.

Son olarak Rusya, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilme çalışmalarına tepki gösterdi.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
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86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.


  • Rus Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya’nın statüsüne ilişkin bir kararda, dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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