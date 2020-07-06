Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması: Dünya için öneminin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz

İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz

Şehit cenazelerinde verdiği pozlar ile tartışma konusu olan İyi Partili vekil Aylin Cesur, Burdur'da partisinin kongresine katıldığı programda söylediği Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler ile büyük tepki topladı. İyi Partili Cesur'un, 'Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız' ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.