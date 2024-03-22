Rusya Ukrayna'ya saldırdı: 100 bin hane karanlıkta kaldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın onlarca füze ve dronla saldırdığını ve hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunu düşürdüğünü duyururken Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko, Dnipro Hidroelektrik Santrali'nin hasar gördüğünü belirtti. Dnipro Hes'in iki füzeyle doğrudan vurulduğu ifade edildi. Bakan Galushchenko “Bugün Rusya, Ukrayna enerji sektörüne son zamanların en büyük saldırısını başlattı. Enerji üretim tesisleri, iletim ve dağıtım sistemleri zarar gördü. Amaç sadece zarar vermek değil, tüm enerji sistemini çökertmektir” dedi.