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Rusya Ukrayna'ya saldırdı: 100 bin hane karanlıkta kaldı

Rusya'nın bugün erken saatlerde Ukrayna'ya yönelik füze ve dron saldırısında ülkenin en büyük hidroelektrik santrali Dnipro Hidroelektrik Santrali, iki füzeyle doğrudan vuruldu. Yetkililer, yaklaşık 100 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

16:37 - 22/03/2024 Cuma
DHA
Rusya Ukrayna'ya onlarca füze ve dronla saldırdı.
Rusya Ukrayna'ya onlarca füze ve dronla saldırdı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın onlarca füze ve dronla saldırdığını ve hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunu düşürdüğünü duyururken Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko, Dnipro Hidroelektrik Santrali'nin hasar gördüğünü belirtti. Dnipro Hes'in iki füzeyle doğrudan vurulduğu ifade edildi. Bakan Galushchenko “Bugün Rusya, Ukrayna enerji sektörüne son zamanların en büyük saldırısını başlattı. Enerji üretim tesisleri, iletim ve dağıtım sistemleri zarar gördü. Amaç sadece zarar vermek değil, tüm enerji sistemini çökertmektir” dedi.



Yetkililer, yerleşim yerlerinin de isabet aldığını belirterek enerji santralinin vurulmasından sonra Harkiv, Sumi, Poltava, Kirovohrad, Dnipro, Zaporijya, Odesa ve Donetsk'te bazı bölgelerin karanlıkta kaldığını ifade etti. 100 binlerce hanenin elektrik kesintisi yaşadığı vurgulayan yetkililer, bazı bölgelerde altyapının hasar görmesiyle internet ve su sıkıntısı olduğunu ifade etti.




#rusya
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#saldırı
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