Resmi Gazete'nin 14 Eylül 2023 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararına göre; Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna Büyükelçiliğine ise Mustafa Levent Bilgen atandı.

Rauf Denktaş'ın torununa kritik görevlendirme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş ise Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine getirildi.

Atama kararının tamamı şöyle:

" Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ ,

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik işler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,

Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,

Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI , atanmıştır."





Tanju Bilgiç kimdir?

Tanju Bilgiç 20 Eylül 1971 tarihinde Gümüşhane'de dünyaya geldi. Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun oldu.

2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yaptı. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamladı.

AB Dış Politikasında İnsan Haklarının Korunması (2002) ve İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması (2014) başlıklı iki kitabı yayınlanmıştır.

Tanju Bilgiç 1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlamıştır.

2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olmuştur.

2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü olmuştur.

Mustafa Levent Bilgen kimdir?

1966 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirmiş, Lisans eğitimini ABD'de, George Mason Üniversitesi Yöneticilik Fakültesi'nde, İşletme alanında; masterını, aynı üniversitenin Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İş ve İşlemler konusunda yapmıştır.

1995'te Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuş, 2007-2009 yıllarında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tahsin Burcuoğlu'nun özel danışmanı olarak görev yapmış, 2009-2011 yıllarında Toronto Kurucu Başkonsolosu, 2011-2014 yıllarında ise New York Başkonsolosu olmuş, 12 Aralık 2014 - 1 Ekim 2016 tarihleri arasında Abu Dabi Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Müşaviridir. 2018-2019 yılları arasında Meclis Dışışleri Komisyonu Danışmanıdır.

Rauf Alp Denktaş kimdir?

Rauf Alp Denktaş, 2001 yılında Türk Dışişleri Bakanlığı'na katıldı ve diplomatik kariyerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın NATO ve Batı Avrupa Birliği İşleri Daire Başkanlığı'nda başladı.

2003 yılında Romanya'nın Bükreş Büyükelçiliği'nde iki yıl süreyle Üçüncü Katip olarak, ardından üç yıl süreyle Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde İkinci Katip olarak görev yaptı.

2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'na döndükten sonra İsrail ve Filistin Masası'nda Türkiye-İsrail ve Türkiye-Filistin ilişkilerinden ve Türkiye'nin Orta Doğu barış sürecine katılımından ve katkılarından sorumlu Birinci Sekreter olarak çalıştı.

2010 yılında Müsteşar ve Büyükelçilik Sözcüsü olarak Washington DC'ye atandı. 2011'de ABD Kongresi'nde Baş Kongre İrtibatı görevini üstlendi ve Büyükelçiliğin Capitol Hill'deki sosyal yardım çabalarına liderlik etti.

Kasım 2013'te Dışişleri Bakanlığı'nda NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenliği (Siyasi İşler) Daire Başkanı olarak göreve başladı.

Ekim 2015'te Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilciliğine Birinci Danışman olarak atandı. Birinci Komite'de (Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik) Türkiye'yi temsil etti ve Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Kıbrıs'ın yanı sıra Güvenlik Konseyi'nde ilgili dosyaları takip etti. 2017 oturumu için BM Silahsızlanma Komisyonu'nun (UNDC) Başkan Yardımcılığına seçildi.

2018 yılı Ekim ayında Sn. Denktaş, Daimi Temsilci Yardımcılığı görevine terfi etmiştir. 10 Haziran 2019'da New York'ta düzenlenen Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 9. Taraf Devletler Toplantısı'nın Başkanlığına seçildi.

Denktaş, halen Türkiye Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans ve Londra Üniversitesi'nde Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Denktaş, Rachel Loren Denktaş ile evli olup bir erkek ve bir kız babasıdır.











