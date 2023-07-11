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Rusya'dan 'İsveç' açıklaması: Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var

Kremlin'den yapılan açıklamada "Moskova Ankara ile ilişkilerini geliştirmekte istekli. Türkiye'nin NATO'ya yükümlülükleri var bu konuda yanılgı içinde değiliz." denildi.

13:43 . 11/07/2023 Salı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında dün bir araya geldi. İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Vilnius'ta mutabakat sağlandı

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı belirtildi.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği belirtildi.

Rusya'dan ilk açıklama

Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyelik kararını TBMM’ye sunulacağının açıklanmasının ardından Kremlin Sarayı’ndan ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu ve NATO’ya karşı sorumluluklar taşıdığını belirten Peskov, “İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var, bunların farkındayız. Rusya, aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor” dedi.


#Rusya
#Vilnius
#İsveç
#NATO
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