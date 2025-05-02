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Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 31 kişi yaralandı

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 31 kişi yaralandı

09:182/05/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kenti ve Dnipropetrovsk bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 31 kişinin yaralandığı bildirildi

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı
İvan Fedorov,
Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya kentine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Fedorov, saldırı nedeniyle biri 13 yaşındaki çocuk 29 kişinin yaralandığını duyurdu.



Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgeye gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.




#İHA saldırısı
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Zaporijya
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