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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi

Moskova'da konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya, bir günlük Milli Yas ilan etti. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bayrakları yarıya indirdi. Saldırı nedeniyle Rusya Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı.

10:47 - 24/03/2024 Pazar
DHA
Rusya İstanbul Başkonsolosluğu
Rusya İstanbul Başkonsolosluğu

Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için 24 Mart'ta bir günlük ‘Milli Yas' ilan edildi. Milli yas nedeniyle Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bayrakları yarıya indirdi.


Moskova'daki 'Crocus City Hall' adlı konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halka hitaben yaptığı konuşmada
"24 Mart'ı ülke çapında yas günü ilan ediyorum"
dedi.

Milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.



Saldırı nedeniyle Rusya Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.


Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.


Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 143 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Putin: Hepsi cezalandırılacak

Putin,
"Asıl mesele katliamının arkasında olanların yeni suçlar işlemesini engellemek. Moskova ve diğer bölgelerde terörle mücadelede ek önlemler alındı. Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak, bizi kimse bölemez, birlik olacağız. Rusya, terör saldırısını hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracak. Rusya en zorlu sınavlardan her zaman daha da güçlenerek çıktı ve şimdi de öyle olacak"
diye konuştu.


#Rusya
#Milli yas
#terör saldırısı
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