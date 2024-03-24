Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için 24 Mart'ta bir günlük ‘Milli Yas' ilan edildi. Milli yas nedeniyle Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bayrakları yarıya indirdi.
Milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.
Saldırı nedeniyle Rusya Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 143 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.