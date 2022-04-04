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Gündem Rusyanın Türkiye Büyükelçisi Yerhov Türkiye yaptırıma zorlanıyor ve bu hiç adil değil
POLİTİKA AVRUPA

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Türkiye yaptırıma zorlanıyor ve bu hiç adil değil

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaları değerlendirdi. Yerhov, ''Ukrayna’nın NATO’ya entegrasyonu için hazırlıklar yapılıyordu. Bütün bunlar, Ukrayna’yı fiilen dışarıdan yönetmeye başlayan Batı’nın doğrudan yönetimi altında yürütülüyordu.'' ifadelerini kullandı.

Yerhov açıklamasında Ukrayna’da biyolojik silah geliştirilmesene destek saylayanlar arasında ABD başkanı Biden'ın oğlunun da olduğuna dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyanın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Türkiye yaptırıma zorlanıyor ve bu hiç adil değil
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov

Avrupa'nın diken üstünde takip ettiği Rusya'nın Ukrayna işgali bir ayını geride bıraktı. Çatışmalar sebebiyle Birleşmiş Milletlerin raporlarına göre 3,5 milyon Ukrayna vatandaşı topraklarını terk etti. Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını değerlendiren Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, önemli açıklamalarda bulundu.

Biyolojik silah iddiası

''Ukrayna’da biyolojik silahlar geliştirilmesini sağlayacak araştırmalar yapılmış. Bu araştırmalara katılanlar arasında, Pentagon, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, George Soros Vakfı ile ABD Başkanı’nın oğlu Hanter Biden yönetimindeki Rosemont Seneca yatırım fonu yer aldı.''

Türkiye yaptırıma zorlanıyor

"İlginç olan şu ki, Türkiye'yi AB'ye kabul etmek istemiyorlar ancak Avrupa yaptırımlarına katılmaya zorluyorlar. Bu adil mi?"

'Bizimle konuşmak istemediler'

''Biz, Minsk anlaşmalarının Kiev iktidarı tarafından yerine getirilmemesi konusundaki ve Rusya’nın milli güvenliği için artan tehlikeler hakkındaki endişelerimizi partnerlerimize birçok kez dürüst bir şekilde açıkladık. Bizimle konuşmak istemediler.''

Müzakere masası Türkiye'de

''Türkiye'nin müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma çabalarını çok takdir ediyoruz. Pozisyonlar ve formülasyonlar üzerinde mutabakat sağlamak için çok fazla özenli çalışma yürütülmesi gerekecektir.''

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