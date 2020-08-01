Rusya'ya karşılıklı seferler başladı

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Eren'in annesinin ne gözyaşı ne de öfkesi dinmiyor: Onsuz geçen beşinci bayram, hala çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas şehit olan Eren Bülbül'ün vefatının üzerinden beş bayram geçti. 'İyi ki varsın Eren' sloganlarıyla yaşatılan Eren'in annesi Ayşe Bülbül’ün ne gözyaşı ne de öfkesi hiç dinmiyor.