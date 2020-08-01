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İSTANBUL

Rusya'ya karşılıklı seferler başladı

Pobeda Havayolları’nın Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Birçok Rus turist Türkiye'ye akın etti.

Haber Merkezi AA
Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı
Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya yapılan karşılıklı seferler, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı.

  • İlk uçağı saat 13.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Pobeda Havayolları, Moskova-Sabiha Gökçen seferlerini haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirecek.

Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
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Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na ulaştı.


Pegasus Havayolları'nın 17.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçağıyla da Rus turistler İstanbul'a gelmeye devam edecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta uçuşlara geçici süreyle kapatılmış, havalimanı 1 Haziran'da yeniden faliyete başlamıştı.


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