Rüyasında görmüş

Şırnak’ın İdil ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) son yolculuğuna uğurlandı. Çevik’in naaşı, ilk olarak helallik alınmak üzere Bayrampaşa’daki evine getirildi.

Çevik’in Türk bayrağına sarılı naaşının, Orta Mahallesi Lale Sokak’taki evine getirilişi sırasında, vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Şehit Çevik’in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.

Esma Çevik

DİK DURUN

Duaların okunması ve helalliğin alınmasının ardından şehidin naaşını Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi’ne götürüldü. İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Çevik’in annesi Nebahat Gözüaydın, babası Hüseyin Akgül, kız kardeşleri Elif Koca ve Esra Akgül taziyeleri kabul etti. Anne Nebahat Gözüaydın başsağlığı dileklerini kabul ederken, askeri kıyafet giyen iki kardeşten Elif Koca, “Ablam şehit olacağını gördü, oldu. Üzülme anne ölmedi, burada. Bütün Türkiye’nin şehidi o. Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu: ‘Şehit olacağım’ diye. ‘Dik durun, kıyafetlerimi de giyin’ dedi. Biz ona yakışanı yaptık. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.

ANNE HAİNLERİ SEVİNDİRME

İki kız kardeş, ablaları Esma Çevik’in tabutuna asker selamı verdi. Bu sırada tabutun üzerine kapanan anne Gözüaydın’a, kızı Elif Koca, “Anne görüyorlar. Hainleri sevindirme” dedi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çevik’in ailesine başsağlığı diledi, anne Gözüaydın’ın elini öptü. Baba Hüseyin Akgül de tabutun başında kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Akgül, bir süre fenalık geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Cenaze namazının ardından, Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı. Askeri bandonun cenaze marşı ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları arasında Edirnekapı Şehitliği’ne götürülen Çevik’in naaşı defnedildi.

REKLAM

Asker selamıyla veda

Halil Ulaş Yıldırım'ın cenaze töreni

Bingöl’ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım’ın (29) cenazesi toprağa verildi. Şehit Yıldırım için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar, cami avlusunda bekleyen şehidin babası Hasan ve annesi Emine Yıldırım ile akrabalarına taziyelerini iletti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verildi. Yıldırım’ın cenazesini şehitliğe götürülüşü sırasında kardeşi, asker selamıyla uğurladı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

İdil yetim kaldı