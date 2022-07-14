​Rüzgar alevleri büyüttü

Yazın gelmesiyle başlayan orman yangınları içimizi acıtmayı sürdürüyor. Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLK KEZ KULLANILDI

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda söndürme uçağı, helikopter, arazöz, su tankeri ve dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın haberinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci hızla bölgeye geçti. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kirişci, "Burada son durumla ilgili bilgi alacağız.Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz" dedi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık. Yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi. Yangına 7 uçak, 20 helikopter, 75'i arazöz, 96 iş makinası ve toplam bin 138 orman işçisi müdahale etti.

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KARA YOLLARI KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Yangına müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Çevre güvenliğini sağlaması için üç sahil güvenlik botu da bölgeye sevk edildi.

Yangında bazı evler alevlerden zarar gördü, bir ev ve 5 yazlık kullanılamaz hale geldi. Yerleşim yerlerindeki 20 ev tahliye edilirken, 5 kişi dumanlardan etkilendi.

VATANDAŞLAR İÇİN 500 BİN TL KAYNAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yaptığı açıklamada "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" dedi.

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İzmaritten yangın çıktı

Datça ilçesi Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yanındaki ormanda, yangın çıktı. Bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği'nden altı itfaiye eri ile üç arazöz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden de bir arazöz ve 13 orman işçisi sevk edildi. Bir su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, 20 dakika içinde yangını kontrol altına alıp söndürdü. 2,5 dönümlük alan küle döndü. Yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi.