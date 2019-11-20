S-400’de geri adım olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ABD’ye yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Başkan Trump ile dar kapsamlı ve heyetlerimizin katılımıyla oldukça verimli toplantılar yaptık. Türkiye-Amerika ilişkilerinin oldukça zor bir dönemden geçtiği, takdir edersiniz ki sır değil. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için de en makul, kabul edilebilir ve sürdürülebilir şekilde yöneterek geride bırakmaktır. Son ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçmiştir.

ÇÖZÜM İÇİN MUTABIK KALDIK

Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik. S-400 meselesi sorunların kilit noktası haline getirilmeye çalışılıyor. S-400 meselesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla çözüm yolları aranması konusunda da mutabık kaldık. Ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerektiğini söyledik.

PATRİOT TALEBİMİZİ TEKRARLADIK

Bu husustaki aşırı ısrarın Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin de altını çizdik. Amerika’dan Patriot Sistemi alma talebimizi de tekrarladık. F-35 uçaklarıyla ilgili ülkemize yapılan haksızlığı tekrar dile getirdik. Zira F-35’te Türkiye malum müşteri değil, ortaktır. Şayet F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik.

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ORTAKLIĞIN FARKINDAYIZ

Mesele sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak ülkemizi kuşatma meselesidir. Biz bu koridoru bozunca çılgına döndüler. Tüm bu gerçekleri ABD seyahatimizde muhataplarımıza anlattık. Ortaya koyduğumuz tablonun muhataplarımız nezdinde karşılık bulduğunu gördük. ABD’nin terör örgütü ile Suriye’de girdiği angajmanın bir anda bitmeyeceğinin de ne yazık ki farkındayız. Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.

BİZİM RIZAMIZ OLMADAN ASLA

Teröristler kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar hangi kisveye bürünürlerse bürünsünler bu akıbetten kurtulamayacaklardır. Türkiye’yi bu haklı davasından tehditle, şantajla, yaptırımla, yalan yanlış argümanlarla döndüremeyeceklerini aklı selim sahibi herkesin anlamaya başladığını umuyoruz. Bölgemizdeki hiçbir hesabın Türkiye’nin rızası ve desteği olmadan hayata geçirilemeyeceği gerçeğini herkese anlatmaya devam edeceğiz.

Bahçeli’den EYT desteği

Binali Yıldırım - Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan

Eylül ayında geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle dinlenen MHP lideri Devlet Bahçeli, uzun bir aranın ardından dün ilk kez Meclis’e geldi. Bahçeli, parti grubuyla yediği yemeğin ardından muhalefet kulisinde vekillerle sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile kuliste Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, Bahçeli’ye “Maşallah sizi iyi gördüm” dedi. Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine “Güzel bir sürpriz oldu” dedi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşan Bahçeli, ‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’lilerle ilgili kararını destekliyoruz. Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur’’ değerlendirmesinde bulundu.

DUA EDEN DAHA FAZLA

Bahçeli, sağlık durumuyla ilgili tartışmalar konusunda ise “Herkese sağlık diliyorum. Sağlık her şeyin başı, bizi eleştirenler, ‘geberdi’ diyenler, ‘geberecek’ diyenler, ‘MHP böylelikle parçalanacak’ diyenler... Şimdi buradayız, Allah’ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Allah’a şükür dua edenler iftira edenlerden çok fazla” diye konuştu.Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun güvenli bölge konusunda kullandığı “ABD ve Rusya gereğini yapmadı” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine “Dışişleri Bakanı’nın görüşü sağlıklıdır, kararlılık ifade eder. Şartlar ne olursa olsun, güvenlik bölgesi konumundaki Türkiye’nin aldığı tavrın devamı gerekmektedir” dedi.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli TBMM'de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sürpriz geçen görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. BiP'te paylaş

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