S-400'lerde 5. uçak Mürted'e indi

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ettiğini, bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indiğini açıkladı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." ifadelerine yer verdi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı. pic.twitter.com/71Clh4WhaG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019

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