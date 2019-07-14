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ANKARA

S-400'lerde 5. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 sevkiyatı devam ediyor
S-400 sevkiyatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ettiğini, bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indiğini açıkladı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." ifadelerine yer verdi.

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