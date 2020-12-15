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Gündem S-400lerden vazgeçmeliyiz diyen CHPli Çeviköz tutum değiştirdi S-400leri almak egemenlik hakkımızdır
POLİTİKA

‘S-400'lerden vazgeçmeliyiz' diyen CHP'li Çeviköz tutum değiştirdi: S-400'leri almak egemenlik hakkımızdır

ABD’nin, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasına CHP’den ilk açıklama geldi. Daha önce ‘S-400'lerden vazgeçmeliyiz' çağrısında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, “Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400’lerin alımı, Türkiye’nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz” diyerek yaptırım kararına tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Ünal Çeviköz
Ünal Çeviköz

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye’nin savunma sanayisine yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Türkiye’nin sert tepki gösterdiği yaptırım kararına ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi’nden de açıklama yapıldı.

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Daha önce "Türkiye'nin Patriotları almadığı ya da Türkiye'nin Patriotları almak isteyip de ABD'nin Patriotları Türkiye'ye vermediği doğru değil" ve “S-400'lerden vazgeçmeliyiz” sözleriyle S-400'lerin alımını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, ABD’nin yaptırım kararını kınadı.

“Yaptırımların nedeni olan S-400’lerin alımı, Türkiye’nin egemen kararıdır; o nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz” ifadesini kullanan Çeviköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Ülkemizin Rusya’dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin olarak ABD’nin yaptırım uygulama kararı almasını derin bir endişeyle karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz.

ABD’nin sözcüsü!
GÜNDEM
ABD’nin sözcüsü!

“Türkiye S-400 almak zorunda kalmıştır”

Türkiye’nin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerlendirilmesi beklenirdi. Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmış ve tercihini de bu yönde kullanmıştır. Şimdi yapılması gereken 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir.

  • Türkiye’nin savunma sanayiine yönelik olarak alınan kararlar ise sadece Türkiye’yi etkilemekle kalmayacak, NATO’nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacak niteliktedir. Dolayısıyla bu karar, Türkiye özelinde, tüm NATO ülkelerini de ilgilendirmektedir.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 1975 yılında Türkiye'ye 3 yıl boyunca uyguladığı silah ambargosunun ardından 40 yıldır bu yola başvurmamıştır. Böyle bir yaptırım kararı almak yerine meselenin çözümü için diyalog yoluyla bir arayış içinde olunması beklenirdi."

Çeviköz, CHP olarak, bu krizin aşılması yönünde gösterilecek her türlü çabayı destekleyeceklerini söyledi.

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