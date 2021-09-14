Gündem Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Oğuzhan Asiltürkü hastanede ziyaret etti
ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Oğuzhan Asiltürk'ü hastanede ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Oğuzhan Asiltürkü hastanede ziyaret etti
Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. ​

Temel Karamollaoğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Asiltürk ve eşini ziyaretinin ardından çıkışta basına açıklamalarda bulundu.

Asiltürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesini olumlu bulduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Ümit ediyorum ki kısa zamanda, birkaç gün içinde toparlanır, biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel haberleri veririz." dedi.

Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

ASİLTÜRK VE EŞİNİN DURUMU İYİ

Karamollaoğlu, Asiltürk'ün normal bakım altında olduğunu ve kendisine oksijen verildiğini aktararak, eşinin durumunun ise çok daha iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Karamollaoğlu, bütün hastane personelinin de çok büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara'ya getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.

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