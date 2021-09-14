Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Oğuzhan Asiltürk'ü hastanede ziyaret etti

Temel Karamollaoğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Asiltürk ve eşini ziyaretinin ardından çıkışta basına açıklamalarda bulundu.

Asiltürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesini olumlu bulduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Ümit ediyorum ki kısa zamanda, birkaç gün içinde toparlanır, biz de o zaman geldiğimizde sizlere daha güzel haberleri veririz." dedi.

GÜNDEM Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

ASİLTÜRK VE EŞİNİN DURUMU İYİ

Karamollaoğlu, Asiltürk'ün normal bakım altında olduğunu ve kendisine oksijen verildiğini aktararak, eşinin durumunun ise çok daha iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Karamollaoğlu, bütün hastane personelinin de çok büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara'ya getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.

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