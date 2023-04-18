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Gündem

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı

Yedili Masa'nın adayının açıklandığı gün CHP'lilerin bağıra bağıra İzmir Marşı'nı söylediği Saadet Partisi Genel Merkezi'ne şimdi de masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev posteri asıldı.

16:44 . 18/04/2023 Salı
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Saadet Partisi Genel Merkezi

Saadet Partisi Genel Merkezi

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyasi partilerin de propaganda çalışmaları başladı.

Ankara'da da partilerin merkez üssü genel merkezler kampanyaların yön verildiği mekanlar olarak dikkat çekiyor.

Saadet Partisi'nin genel merkez binası ise güne farklı başladı.

Saadet binasında Kılıçdaroğlu'nun posteri dalgalanıyor

Kendilerini Milli Görüş hareketinin temsilcisi olarak ilan eden Saadet partisi yöneticileri binaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini astı.

Sosyal medyaya yansıyan o görüntüler dikkat çekerken Yedili Masa'nın bileşenlerinden biri olan parti bu seçim döneminde ikinci kez bu türden sembol bir olayla anılmış oldu.

İzmir Marşı da söylenmişti

Yedili Masa'nın içine düştüğü aday belirsizliği, İYİParti'nin masayı devirmesi ve tekrar geri dönmesi ile sonuçlanan süreçte adayın açıklandığı yer de Saadet binası olmuştu.

6 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bina önünde Genel başkan Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmişti.

Aday açıklamasının hemen öncesinde bina önünde toplanan CHP'li kalabalığın İzmir Marşı söyleyip,
"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"
sloganları atmaları da sosyal medyada gündem olmuştu.

#Saadet Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
#poster
1 saat önce
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