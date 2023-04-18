Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı

Saadet Partisi Genel Merkezi
14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyasi partilerin de propaganda çalışmaları başladı.
Ankara'da da partilerin merkez üssü genel merkezler kampanyaların yön verildiği mekanlar olarak dikkat çekiyor.
Saadet Partisi'nin genel merkez binası ise güne farklı başladı.
Saadet binasında Kılıçdaroğlu'nun posteri dalgalanıyor
Kendilerini Milli Görüş hareketinin temsilcisi olarak ilan eden Saadet partisi yöneticileri binaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini astı.
Sosyal medyaya yansıyan o görüntüler dikkat çekerken Yedili Masa'nın bileşenlerinden biri olan parti bu seçim döneminde ikinci kez bu türden sembol bir olayla anılmış oldu.
İzmir Marşı da söylenmişti
Yedili Masa'nın içine düştüğü aday belirsizliği, İYİParti'nin masayı devirmesi ve tekrar geri dönmesi ile sonuçlanan süreçte adayın açıklandığı yer de Saadet binası olmuştu.
6 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bina önünde Genel başkan Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmişti.