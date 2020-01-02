Gündem Saadet Partisi Libya tezkeresine evet oyu verecek
POLİTİKA

Saadet Partisi Libya tezkeresine evet oyu verecek

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplanarak Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin izin veren tezkereye Saadet Partisi'nin de 'evet' oyu vereceği öğrenildi. CHP ve HDP'nin hayır oyu vereceği tezkereye İYİ Parti'nin kararı gün içinde açıklanacak.

Haber Merkezi Diğer
Meclis
Meclis

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak.

SAADET PARTİSİ EVET DİYECEK

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı, "Saadet Partisi'nin 'evet' oyu vereceğini öğrendik. Parti olarak ortaya koydukları tavır açısından önemli. Millet İttifakı'nda da bir ayrışma olduğunu ifade edelim" dedi.

  • Saadet Partisi, Millet İttifakı ile yaptığı seçim sonuçlarına göre Meclis'te 2 sandalye ile temsil ediliyor.

İYİ PARTİ KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Millet İttifakı içinde yer alan CHP, Libya tezkeresine 'hayır' diyeceğini açıklamıştı. İYİ Parti ise, kararını bugünkü Meclis Genel Kurulu öncesinde alacak.

GENEL KURULDA TEK GÜNDEM MADDESİ

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

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