Saadet Partisi'nde 'Millet İttifakı' krizi: Taban rahatsız gerekirse üçüncü bir ittifak kurulmalı

CHP öncülüğündeki 6'lı masada yer alan Saadet Parti'ne parti içinden tepki geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek, üçüncü bir ittifakın Saadet Partisi öncülüğünde kurulması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi olarak eğer illa ki bir ittifakın içerisinde olacaksak bunun 3. ittifak olması gerek!



Bu hem ülkemiz hem de partimiz açısından en doğru karar olacaktır... pic.twitter.com/lfGeiqXJzd — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) February 21, 2022

"SAADET PARTİSİ ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI KURMALI"





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Sevim, "Benim kanaatim, Genel İdare Kurulu'nda da defalarca söyledim. Saadet Partisi olarak ittifaka mecbursak üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Bizim oluşturacağımız üçüncü ittifak, Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet eder" dedi.

"TABAN CHP İLE GÖRÜNMEMİZDEN HOŞNUT DEĞİL"

"Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" diye konuştu.

"DEFALARCA TEKLİF ETTİM, KONU İSTİŞAREYE AÇILMADI"

Programda ifade ettiği sözlerden sonra partililerden eleştiri ve destek alan Sevim sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, bu görüşünü GİK'te tartışmaya açılması gerektiğini belirttiğini ancak konunun istişareye bile açılmadığını açıkladı.

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Sevim şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlerimizden gelen yorum ve eleştiriler karşısında şunu da ek olarak söylemek istiyorum ki ittifaklarla ilgili konunun GİK'te istişare edilmesini defalarca teklif ettim.

Ancak, bu konu, üzülerek ifade ediyorum ki, istişareye açılmadı."