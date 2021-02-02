Saadet’te Boğaziçi çatlağı: AGD eleştirdi il başkanı sahip çıktı

Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, geçtiğimiz günlerde üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmiş Kabe resmi, yere serilmişti. Halkın dini değerlerine saygısızlıktan eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılırken, olaya dair Saadet Partisi’nden çelişkili tepkiler geldi.

AGD İstanbul Üniversitesi önünde protesto etti

Saadet Partisi'ne bağlı Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İstanbul Üniversitesi önünde toplanarak, Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti. AGD tarafından burada yapılan açıklamada, “İslam bizim vazgeçilmezimizdir. Kutsal değerlerimize saldırmasını kabul edemeyiz. Bir saygısızlık yapıp bunu özgürlük kelimesinin arkasına saklayanlara bir sözümüz var. Buradaki öğrenciler o sapıklığın karşısındadır” denildi.

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İl başkanı "değerlere saygısızlık yok" dedi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ise "Protestoların gözaltılarla susturulması kabul edilemez" diyerek Boğaziçi’ndeki rezilliğe destek çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

“Ben yaptım, oldu’ mantığıyla rektör atanmasına karşı çıkan, şiddete başvurmadan ve değerlerimize hiçbir saygısızlık göstermeden sadece protesto hakkını kullanan öğrencilerin de gözaltılarla susturulması kabul edilemez.”

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler