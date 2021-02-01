​Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler!

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolarda bazı gruplar alçakça bir provokasyona imza atmıştı. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmişti.

Tek tek fişlemişler

Yaşanan bu skandalın ardından Kabe'ye yönelik saygısızlığa karşı sosyal medyadan eleştiride bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir Facebook grubu üzerinden liste tutularak isim isim fişlendi.

LİNÇ EDİLDİLER

Fişlenen öğrenciler, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal mecralardan dahi atılarak çeşitli hakaret ve iftiralarla linç edildi.

28 Şubat zihniyetini andıran yazışmalardan bazıları şöyle:

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Tepki üstüne tepki yağıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan alçakça saygısızlık ve öğrencilerin fişlenmesi meselesinin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada tepkiler de çığ gibi büyüdü. Twitter'da #KabeyiSavunanFişleniyor etiketine binlerce tweet atıldı. İşte o tepkilerden bazıları: