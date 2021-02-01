Gündem Boğaziçi Üniversitesinde Kabeye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler
İSTANBUL

​Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa sosyal medyadan tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, içerisinde 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir sosyal medya sitesindeki grup üzerinden liste tutularak fişlendiği ortaya çıktı.

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Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmişti.
Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolarda bazı gruplar alçakça bir provokasyona imza atmıştı. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmişti.

Tek tek fişlemişler

Yaşanan bu skandalın ardından Kabe'ye yönelik saygısızlığa karşı sosyal medyadan eleştiride bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir Facebook grubu üzerinden liste tutularak isim isim fişlendi.

  • LİNÇ EDİLDİLER
  • Fişlenen öğrenciler, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal mecralardan dahi atılarak çeşitli hakaret ve iftiralarla linç edildi.

28 Şubat zihniyetini andıran yazışmalardan bazıları şöyle:

Tepki üstüne tepki yağıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan alçakça saygısızlık ve öğrencilerin fişlenmesi meselesinin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada tepkiler de çığ gibi büyüdü. Twitter'da #KabeyiSavunanFişleniyor etiketine binlerce tweet atıldı. İşte o tepkilerden bazıları:


Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

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