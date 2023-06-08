Saadet'ten rest: Teşkilatı olmayanla grup kurulmaz

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, tvnet canlı yayınında, seçimlerden neden yenilgiyle ayrıldıklarına ilişkin sorulara cevap verip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. HDP ile iş birliği yaptıklarını itiraf eden Tunay, "HDP işi bize sıkıntı yarattı, iş birliği yaparsanız böyle gol yersiniz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin toplumda karşılık bulmadığını ifade eden Tunay, "İngiltere'den gelecek para bedava mı gelecekti? Bu devirde kim kime para veriyor?" dedi. Göz göre göre çok hata yaptıklarını belirten Tunay, CHP liderinin iletişim dilinin de yanlış olduğunu ifade etti.