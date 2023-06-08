Saadet'ten rest: Teşkilatı olmayanla grup kurulmaz

Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu.
6’lı Masa’nın seçimden en kârlı çıkan ortakları grup kurma telaşına düştü. CHP listesinden Meclis’e giren Saadet, Gelecek ve DEVA’nın ortak grup kurma konusunda anlaşamadığı bildiriliyor. Saadet Partisi, “Teşkilatı olmayan partilerle grup kurulmaz” diyerek kendi amblemi altında grup önerdi, Gelecek ve DEVA ise ortak grubu yeni çatı bir parti ile sağlama peşinde. Bu çerçevede eş veya dönüşümlü başkanlık da tartışılıyor.
YA SP LOGOSU YA DA YOKUZ
Gelecek ve DEVA Partisi ile görüşmeler gerçekleştiren Saadet Partisi’nin grup kurma fikrini kendi adı altında olursa kabul edeceği öğrenilirken, bu duruma DEVA Partisi’nin olumsuz yaklaştığı belirtiliyor. DEVA Partisi’nin “3 parti arasında en çok vekile sahip parti biziz, bizim ismimizle grup kuralım” düşüncesi dillendiriliyor. Saadet Partisi’nin buna tavrı ise “Teşkilatı olmayan partilerle grup kurulmaz” şeklinde.
EŞ BAŞKANLIK GELEBİLİR
Gelecek ve DEVA arasında da aynı amaç için trafik arttı. 2 yol üzerinde duran partiler ya DEVA’nın logosu altında Meclis’te grup kurmayı ya da eş başkanlık sisteminin uygulanacağı yeni bir çatı parti fikri de tartışılıyor. DEVA logosu altında grup kurulması halinde ise Ahmet Davutoğlu’nun eş genel başkan olabileceği bir yöntemin izlenebileceği kaydediliyor.