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Saadet'ten rest: Teşkilatı olmayanla grup kurulmaz

6’lı Masa’nın seçimden en kârlı çıkan ortakları grup kurma telaşına düştü. CHP listesinden Meclis’e giren Saadet, Gelecek ve DEVA’nın ortak grup kurma konusunda anlaşamadığı bildiriliyor. Saadet Partisi, “Teşkilatı olmayan partilerle grup kurulmaz” diyerek kendi amblemi altında grup önerdi.

Mehmet Güney
04:00 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu.

Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu.

6’lı Masa’nın seçimden en kârlı çıkan ortakları grup kurma telaşına düştü. CHP listesinden Meclis’e giren Saadet, Gelecek ve DEVA’nın ortak grup kurma konusunda anlaşamadığı bildiriliyor. Saadet Partisi, “Teşkilatı olmayan partilerle grup kurulmaz” diyerek kendi amblemi altında grup önerdi, Gelecek ve DEVA ise ortak grubu yeni çatı bir parti ile sağlama peşinde. Bu çerçevede eş veya dönüşümlü başkanlık da tartışılıyor.

YA SP LOGOSU YA DA YOKUZ

Gelecek ve DEVA Partisi ile görüşmeler gerçekleştiren Saadet Partisi’nin grup kurma fikrini kendi adı altında olursa kabul edeceği öğrenilirken, bu duruma DEVA Partisi’nin olumsuz yaklaştığı belirtiliyor. DEVA Partisi’nin “3 parti arasında en çok vekile sahip parti biziz, bizim ismimizle grup kuralım” düşüncesi dillendiriliyor. Saadet Partisi’nin buna tavrı ise “Teşkilatı olmayan partilerle grup kurulmaz” şeklinde.

EŞ BAŞKANLIK GELEBİLİR

Gelecek ve DEVA arasında da aynı amaç için trafik arttı. 2 yol üzerinde duran partiler ya DEVA’nın logosu altında Meclis’te grup kurmayı ya da eş başkanlık sisteminin uygulanacağı yeni bir çatı parti fikri de tartışılıyor. DEVA logosu altında grup kurulması halinde ise Ahmet Davutoğlu’nun eş genel başkan olabileceği bir yöntemin izlenebileceği kaydediliyor.


Demokrat Partili Faik Tunay Millet İttifakı'nın neden kaybettiğini anlatıp Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İngiltere'den para bedava mı gelecekti?
Demokrat Partili Faik Tunay Millet İttifakı'nın neden kaybettiğini anlatıp Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İngiltere'den para bedava mı gelecekti?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, tvnet canlı yayınında, seçimlerden neden yenilgiyle ayrıldıklarına ilişkin sorulara cevap verip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. HDP ile iş birliği yaptıklarını itiraf eden Tunay, "HDP işi bize sıkıntı yarattı, iş birliği yaparsanız böyle gol yersiniz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin toplumda karşılık bulmadığını ifade eden Tunay, "İngiltere'den gelecek para bedava mı gelecekti? Bu devirde kim kime para veriyor?" dedi. Göz göre göre çok hata yaptıklarını belirten Tunay, CHP liderinin iletişim dilinin de yanlış olduğunu ifade etti.


#Saadet Partisi
#Deva Partisi
#Temel Karamollaoğlu
#Ahmet Davutoğlu
#Ali Babacan
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