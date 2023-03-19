Saathane Meydanı aslına dönüyor

Tarihçilerin, Samsun merkezdeki en eski yerleşim yeri olan ve çarpık yapılaşmanın etkisiyle eski önemini kaybeden tarihi Saathane Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Saathane Dönüşüm Projesi ile tekrar eski hüviyetine kavuşturuluyor. Meydanda bulunan çarpık yapılar kamulaştırılıp yıkılırken, yıkılan yerlere Osmanlı dönemindeki mimariye uygun yapılar inşa ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı açıklamalarla Saathane Projesi’nin son durumunu değerlendirdi.

ESKİ HÜVİYETİNE KAVUŞUYOR

Projenin sona yaklaştığına değinen Başkan Mustafa Demir, “Saathane Projesi çok iyi gidiyor. Çok kapsamlı bir proje yürütüyoruz. Proje alanındaki adalarda büyük bir çözüme doğru ulaştık. En son yeni bir adamız var. O adanın yıkımını da bu ay gerçekleştireceğiz. İhalesini yaptık. 4 ay içerisinde bitireceğiz. Diğer büyük adamızın yıkımını da 2023 yılında tamamlayıp, Saathane Dönüşüm Projemizi tarihi meydanımızı yeniden ihya eden Samsun’a çok önemli hizmet olacak. Şehrin önemli bir arterini eski hüviyetine kavuşturacak projemizi tamamlamış olacağız. Bölge esnafı da oldukça memnun” dedi.

Saathane Meydanı.

OSMANLI’DA SAMSUN’UN KALBİYDİ

Meydanın Osmanlı döneminde Samsun’un kalbi olduğuna değinen Başkan Demir, “Eski Samsun’un hayat bulduğu bu Saathane Meydanı’nda İslamiyet’in yayıldığı o günün mimarisini ve o günlerde oluşmuş hüviyetini kazandırmaya çalışıyoruz. Samsun’da o zaman Rumlar ve Ermeniler yaşıyorlardı. Osmanlı döneminde bu milletler Samsun’daydı. Samsun çok tarihi ve köklü bir şehir. Bölgenin merkezi konumunda. Eski hüviyetine yakışır, onu yeniden ihya eden, fonksiyonlandıran projelerimizin en önemlisi olan Saathane Projesi bitmek üzere. Şu haliyle bile Samsun’a büyük bir prestij kattı” diye konuştu.

PROJE TAKDİR GÖRÜYOR

Yapılan hizmetleri halkın da takdir ettiğini ifade eden Mustafa Demir, “Halkımız da yaptıklarımızı çok iyi izliyor. Biz şehrimize hizmet peşindeyiz. İnsanlarımıza hizmet etmek için varız. Başka hiçbir amacımız yok. İnsanlarımız kendisine hizmet edeni sever. Bizler de insanlarımızı seviyoruz. Karşılıklı olarak enerjimizi hizmete ayırıyoruz” şeklinde konuştu.



















