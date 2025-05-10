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Sabiha Gökçen Havalimanı 4 ayda14 milyon yolcuyu ağırladı

Sabiha Gökçen Havalimanı 4 ayda14 milyon yolcuyu ağırladı

19:2110/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), ocak ve nisan aylarını kapsayan dönemde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 82 bin 514 uçuşun yapıldığını, 14 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Havaalanı İşletmesi ve Havacılık Endüstriler A.Ş. (HEAŞ), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ocak-nisan döneminde ilişkin yolcu ve trafik verilerini açıkladı. Açıklamada, yılın ilk dört ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın güçlü alt yapısı, kesintisiz hizmet ve artan yolcu memnuniyetiyle 2025 hedeflerine kararlılıkla ilerledikleri belirtildi.


Nisan ayında toplam 21 bin 592 uçuş gerçekleşti.

HEAŞ tarafından paylaşılan verilerde, havalimanının 1 Ocak-30 Nisan'ı kapsayan dönemde uçuş trafik verilerine göre, iç hatlarda 34 bin 186, dış hatlarda 48 bin 328 olmak üzere toplam 82 bin 514 uçuşun gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yolcu sayılarına göre söz konusu dönemde iç hatlarda 5 milyon 982 bin 752, dış hatlarda 8 milyon 125 bin 118 yolcu olmak üzere toplamda 14 milyon 107 bin 870 yolcuya hizmet verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı Nisan ayında ise 3 milyon 803 bin 028 yolcuya misafir ederken, toplam 21 bin 592 uçuş gerçekleşti.




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