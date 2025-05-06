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Sabiha Gökçen 'Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı'

Sabiha Gökçen 'Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı'

19:226/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
AA
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Sabiha Gökçen Havalimanı, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) yayımladığı Mart 2025 Hava Trafik Raporu'na göre Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, ACI Europe'un mart ayı hava trafik raporu verileri yer aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

Açıklamada, marttaki yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde geçen yıla kıyasla Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 9 arttığına işaret edilen açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu artışla da Avrupa'daki havalimanları arasında en fazla büyüme gösteren ikinci havalimanı olduğu kaydedildi.

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Bu başarıda emeği geçen tüm çalışan ve yolculara teşekkür edilen açıklamada,
"Havacılıkta geleceğin rotası olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
ifadesi kullanıldı.



#ACI Europe
#İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
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