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İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro bağlantısı için ilk ray kaynağı yapıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını sağlayacak projede ilk ray kaynağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle yapıldı. Projeyle, Ankara-İstanbul YHT İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatları birbirine bağlanacak.

Haber Merkezi İHA
Sabiha Gökçen Havalimanına metro bağlantısı için ilk ray kaynağı yapıldı
Törenden görüntü.

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nde ilk ray kaynağı bugün atıldı. Düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Metroyla, İstanbul'un şehirler arası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısı kurulacak.

Tüm hatlar birbirine bağlanacak

Bu projeyle, Ankara-İstanbul YHT İstasyonu, Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmaray, Kadıköy-Kartal-Kaynarca ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatları birbirine bağlanacak.

Metro hattının toplam uzunluğu 91 kilometre

Törende bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'a bugüne dek 80 kilometrelik kent içi raylı sistem kazandırdıklarını belirterek "Devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattı da 13,5 kilometre uzunluğundadır. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır" dedi.

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