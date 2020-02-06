Gündem Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan uçak için ABDden heyet geliyor
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturuldu. Buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

Haber Merkezi AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması ile ilgili olarak ABD'den heyet gelecek.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması ile ilgili olarak ABD'den heyet gelecek.

Dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

  • Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.


Pistten çıkan uçak Boeing'in

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı
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Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Pegasus Havayollarının İzmir-İstanbul Seferini gerçekleştiren uçağın inişinin ardından pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum' ifadeleri yer aldı.


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