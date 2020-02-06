Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geliyor İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturuldu. Buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

Haber Merkezi 06 Şubat 2020, 10:35 Son Güncelleme: 06 Şubat 2020, 10:47 AA