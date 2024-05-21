Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sığırcıklar pisti sardı: Uçuş trafiği durdu

Olumsuz hava koşulları İstanbul'da son yılların en şiddetli kışlarından birinin geçmesine neden oluyor. Normalde saatte ortalama 60 uçağın iniş yaptığı Atatürk Havalimanı'na bugün kar dolayısıyla 1 saatte sadece 4 uçak indi. Atatürk havalimanı fiilen iptal oldu.