Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sığırcıklar pisti sardı: Uçuş trafiği durdu

Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist üzerinde çok sayıda sığırcık görüldü. Bunun üzerine havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklara iniş izni verilmezken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Yakıt kritiğine giren Ajet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada görevliler pist üzerinde bulunan sığırcıkları uzaklaştırmak için uçuş trafiğini bir süre durdurdu. Sığırcıkların pist üzerinden gitmesinin ardından uçuş trafiği yeniden açıldı.