|
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sığırcıklar pisti sardı: Uçuş trafiği durdu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, pist üzerinde bulunan sığırcıklar hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sığırcıklar nedeniyle havalimanında operasyon bir süre durdu. Yakıt kritiğine giren 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

16:15 - 21/05/2024 Salı
DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kuş engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kuş engeli

Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist üzerinde çok sayıda sığırcık görüldü. Bunun üzerine havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklara iniş izni verilmezken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.


Yakıt kritiğine giren Ajet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada görevliler pist üzerinde bulunan sığırcıkları uzaklaştırmak için uçuş trafiğini bir süre durdurdu. Sığırcıkların pist üzerinden gitmesinin ardından uçuş trafiği yeniden açıldı.


Piste bulunan sığırcıklar nedeniyle uçuş trafiğinin durması, kule ile pilotun konuşmalarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, hava trafik kontrol kulesine,
"Tahmini bekleme süremizi alabilir miyim"
dedi. Bunun üzerine kule görevlisi,
"Şu an operasyon devam etmiyor. Pist üzerinde yoğun bir kuş sürüsü var. Operasyon ne zaman açılacak bilemiyorum. Uygun olduğunda arayacağım"
cevabını verdi.


#İstanbul
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#sığırcık
#uçuş
#iptal
34 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tevbe Suresi son iki ayeti meali okunuşu