Sabiha Gökçen'de yarınki uçuşların bir kısmı iptal edildi

Açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.
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