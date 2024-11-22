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Sabiha Gökçen'de yarınki uçuşların bir kısmı iptal edildi

Sabiha Gökçen'de yarınki uçuşların bir kısmı iptal edildi

17:3322/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
AA
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İstanbul'da beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bazı uçuşlar yarın saat 15.00'e kadar iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada,
"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir."
ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.



#Sabiha Gökçen Havalimanı
#İstanbul
#uçuş

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