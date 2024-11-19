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İstanbul Havalimanı yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti

İstanbul Havalimanı yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti

18:0619/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet
İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kullanıcılar, ücretsiz internet imkanından "cep telefonu ile giriş" ya da "erişim kodu ile giriş yap" seçenekleri ile yararlanabilecek. Peki İGA WiFi'ye nasıl girilir? İşte detaylar.

İstanbul Havalimanı'nda yolculara ücretsiz ve sınırsız internet erişimi uygulaması hayata geçti. İstanbul Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet erişimi yolcuların hizmetine sunulmaya başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz internet girişi nasıl yapılır?

Cep telefonu ile internet hizmetini kullanmak isteyenlerin, İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portalden "cep telefonu ile giriş" seçeneğini tercih ederek telefon numarası girmesi gerekiyor.

Kullanıcılar, telefonlarına SMS ile gelen şifre bilgilerini, açılan portal ara yüzünde ilgili alana girerek internete erişebilecek. Erişim kodu ile girişte ise yolcular, terminalde bulunan kiosk cihazlarından pasaport ve kimlik bilgilerini okutarak erişim şifresi alabilecek. Kullanıcılar, bu şifre ile İGA WiFi ağını seçtikten sonra "erişim kodu ile giriş yap" seçeneğini tercih ederek, ekranlarda açılan alana erişim kodunu girerek internete erişimi sağlayabilecek.

#İstanbul Havalimanı
#İGA
#İGA WiFi şifresi

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İstanbul Havalimanı yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti