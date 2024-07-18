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İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı, Avrupa listelerinde zirvedeki yerini korurken, ABD'li Travel and Leisure dergisinin okurlarınca dünyanın en iyi havalimanı ödülüne layık görüldü.

17:40 - 18/07/2024 Thursday
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İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı, uçak sayısı ve hizmet kalitesi ile çeşitli ödüllere layık görülmeye devam ediliyor.


İstanbul Havalimanı, son olarak da ABD merkezli seyahat dergisi
Travel and Leisure
tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" unvanıyla ödüllendirildi.

Okurlardan 95,79 puan aldı


İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, derginin her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde okurlardan 95,79 puan alarak birinciliğe layık görüldü.


Her ay yaklaşık 16 milyondan fazla okura ulaşan derginin ödül töreni, ABD'nin New York kentinde düzenlendi.


Ödül, İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan'a takdim edildi.


"Hizmetlerin bizzat yolcularımız tarafından takdir görmesi bizleri memnun etti"


Büyükkaytan, törende dünya çapında rakipleriyle yarıştıkları oylamada birinci olmaktan ötürü memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu:


Seyahat etmenin benzersiz bir hikaye olduğuna, her seyahatin farklı ihtiyaç ve beklentilere göre uyarlanmış kusursuz bir deneyim sunması gerektiğine inanıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, yolcu memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerimizi yolcuların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Bu minvalde çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla sunduğumuz bu hizmetlerin bizzat yolcularımız tarafından takdir görmesi bizleri çok memnun etti.


Ödül değerlendirmesi


Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre yürütülen araştırmada havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor.




#İstanbul Havalimanı
#Avrupa
#Travel and Leisure
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