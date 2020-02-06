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POLİTİKA

Sabotajcı öldürüldü

Diyarbakır’da 30 Ekim’de öldürülen PKK’lının, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Ramazan Toprak olduğu belirlendi. Toprak’ın 11 Nisan 2017’de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne tünel kazılarak gerçekleştirilen saldırıyı planlayanlardan biri olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan Toprak
Ramazan Toprak

Diyarbakır Lice’de geçen yıl etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan “Halil Adil” kod isimli Ramazan Toprak olduğu tespit edildi. Valiliğin açıklamasına göre, Lice’de 30 Ekim 2019’da düzenlenen “Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2 Operasyonu”nda, saklandığı evde silahlarıyla ölü ele geçirilen teröristin, sözde Amed eyaleti özel güç içerisinde sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan “Halil Adil” kod isimli Ramazan Toprak olduğu tespit edildi.

11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne tünel kazılarak gerçekleştirilen saldırıda 1’i polis memuru 3 kişi şehit olmuştu.

YAŞAYAN SON TERÖRİSTTİ

  • Açıklamada, yapılan araştırma ve kriminal incelemede, teröristin 21 Kasım 2016’da Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcıyı yerleştiren, 7 Temmuz 2017’de Hani ilçesinin Gömeç köyü Çağıl mezrasında infilak eden el yapımı patlayıcıyı hazırlayan, 19 Mart 2018’de Hani ilçesinin Topçular köyünde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin’i şehit eden, 11 Nisan 2017’de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasında tünel kazılması suretiyle biri polis memuru olmak üzere 3 kişinin şehit olduğu ve 10 kişinin yaralandığı patlama olayını planlayıp gerçekleştiren ve etkisiz hale getirilen teröristlerden sonuncusu olduğu bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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