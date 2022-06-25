Gündem Sada Çayının taşması sonucu Kastamonu-Cide yolu çöktü
KASTAMONU

Sada Çayı'nın taşması sonucu Kastamonu-Cide yolu çöktü

Kastamonu-Cide kara yolu, etkili olan sağanak yağış ve Sada Çayı'nın taşması nedeniyle çöktü. Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle ulaşım, Karayolları ekiplerince yeni açılan servis yolundan sağlanmaya başlandı.

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Haber Merkezi DHA
Sada Çayının taşması sonucu Kastamonu-Cide yolu çöktü
​Sada Çayı'nın taşması sonucu Kastamonu-Cide yolu çöktü.

Kastamonu-Cide kara yolunun 68'inci kilometresinde bulunan Sada Çayı, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle taştı.

Çayın taşması sonucu geçen yıl meydana gelen sel felaketinde hasar gören köprünün yerine yapılan yol da çöktü.

ULAŞIM KISA SÜRE SAĞLANAMADI

Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle ulaşımı kısa bir süre sağlanamadı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ SERVİS YOLU AÇTI

Ardından Karayolları ekiplerince açılan servis yolundan Kastamonu ve 2 ilçenin ulaşımı yeniden sağlanmaya başlandı. Yoğun yağışın devam ettiği bölgede yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları için uyarısında bulundu.

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GÜNDEM
Ankara Haymana’yı sel vurdu, hayvanlar telef oldu: Böyle bir şey daha görmedim

Düğünü sel bastı: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular
FOTOĞRAF 12
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Burdur'da dün başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle bir çok bölgede sel meydana gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Düğünün başlamasına kısa bir süre kala salonu dolduran sel suları sebebiyle misafirler, çocuklarıyla birlikte sandalyelerin sürüklendiği salonda masalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.
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Sel sularını görevlilerin kapı ve camları kırarak boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.
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Otel sahibi Anıl Şahin, yaşanan olaya ilişkin, \"Bir anda sel geldi, elimizden geleni yaptık. düğün organizasyonunu iptal ettik. Allah'tan can kaybımız yok“ dedi.
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Düğünü sel bastı: Masaların üzerine çıkarak kurtuldular
Burdur'da şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sele düğün salonunda yakalananlar canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı. Düğünde zor anlar yaşayan misafirler salonun kapı ve camlarının kırılıp suyun boşaltmasıyla derin bir nefes aldı.
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

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Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

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