Sada Çayı'nın taşması sonucu Kastamonu-Cide yolu çöktü
Kastamonu-Cide kara yolu, etkili olan sağanak yağış ve Sada Çayı'nın taşması nedeniyle çöktü. Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle ulaşım, Karayolları ekiplerince yeni açılan servis yolundan sağlanmaya başlandı.
Kastamonu-Cide kara yolunun 68'inci kilometresinde bulunan Sada Çayı, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle taştı.
Çayın taşması sonucu geçen yıl meydana gelen sel felaketinde hasar gören köprünün yerine yapılan yol da çöktü.
ULAŞIM KISA SÜRE SAĞLANAMADI
Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle ulaşımı kısa bir süre sağlanamadı.
KARAYOLLARI EKİPLERİ SERVİS YOLU AÇTI
Ardından Karayolları ekiplerince açılan servis yolundan Kastamonu ve 2 ilçenin ulaşımı yeniden sağlanmaya başlandı. Yoğun yağışın devam ettiği bölgede yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları için uyarısında bulundu.