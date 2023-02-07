Sadakataşı ekipleri deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğünde deprem 10 ilimizi etkiledi. Artçı depremlerle birlikte 6 bin civarında bina yıkılırken, son belirlemelere göre 3.500’den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında 21 binin üzerinde kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Dernek, deprem bölgelerine toplamda 8 ekip ve 82 kişi ile destek oldu. Ekipler depremin şiddetli yaşandığı bölgelerde sıcak yemek dağıtımları ve arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Dernek merkezinden yardım malzemeleri yüklü tırlar gün içerisinde bölgeye ulaşmak için hareket etti.

SADAKATAŞI YARDIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sadakataşı Derneği yaşanan deprem sonrasında acil yardım çalışmaları için harekete geçti. Bu kapsamda dernek 6 ilden, 8 grup ve 82 kişilik arama kurtarma ekibiyle depremden etkilenen illere ulaştı. Ekipler depremzede ailelere sıcak yemek, battaniye ve yaşam malzemeleri dağıtımları gerçekleştiriyor.





ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ

Sadakataşı ekipleri deprem bölgelerinde yardım malzemelerini battaniye, çadır, ekmek, su, yağmurluk, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bot, uyku tulumu, hijyen malzemeleri, gıda ve konserve yiyecekler olarak belirledi.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu yardım çalışmalarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TÜRKİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.











