|
Gündem

Sadakataşı ekipleri deprem bölgesinde

Sadakataşı Derneği Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında yardım çalışmalarına başladı. Dernek bölgede 82 kişiden oluşan 8 arama kurtarma ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:39 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Sadakataşı derneği deprem bölgesinde.

Sadakataşı derneği deprem bölgesinde.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğünde deprem 10 ilimizi etkiledi. Artçı depremlerle birlikte 6 bin civarında bina yıkılırken, son belirlemelere göre 3.500’den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında 21 binin üzerinde kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Dernek, deprem bölgelerine toplamda 8 ekip ve 82 kişi ile destek oldu. Ekipler depremin şiddetli yaşandığı bölgelerde sıcak yemek dağıtımları ve arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Dernek merkezinden yardım malzemeleri yüklü tırlar gün içerisinde bölgeye ulaşmak için hareket etti.  

SADAKATAŞI YARDIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sadakataşı Derneği yaşanan deprem sonrasında acil yardım çalışmaları için harekete geçti. Bu kapsamda dernek 6 ilden, 8 grup ve 82 kişilik arama kurtarma ekibiyle depremden etkilenen illere ulaştı. Ekipler depremzede ailelere sıcak yemek, battaniye ve yaşam malzemeleri dağıtımları gerçekleştiriyor. 


ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ 

  • Sadakataşı ekipleri deprem bölgelerinde yardım malzemelerini battaniye, çadır, ekmek, su, yağmurluk, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bot, uyku tulumu, hijyen malzemeleri, gıda ve konserve yiyecekler olarak belirledi.  
Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu yardım çalışmalarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TÜRKİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.




#Deprem Bölgesi
#Sadakataşı
#Kahramanmaraş depremi
#İnsani yardım
1 saat önce
default-profile-img
Sadakataşı ekipleri deprem bölgesinde
Askeri helikopterler sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla deprem bölgesine ulaştı
Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladılar
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
İstanbul'dan deprem bölgesine yardım: Karavan ve iş makineleri gidiyor
BDDK'dan depremzede vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.