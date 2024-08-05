Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı

İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze halkı tarihin en büyük insanlık dramlarından birisini yaşıyor. Zor durumda olan Gazze halkına Sadakataşı tarafından düzenli olarak insani yardım ulaştırılıyor.





4200 aileye acil yardım

Sadakataşı bölgede bulunan gönüllü ekipleri aracılığıyla Gazze halkına destek olmayı sürdürüyor. Dernek Gazze’nin Han Yunus, Refah, Tel Elsultan ve Deyir Elbalah kentlerinde yaşayan toplamda 4200 aileye su, un, gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımları gerçekleştirdi.





İsrail’in saldırıları nedeniyle 17 bin çocuk ve bebeğin öldüğü Gazze’de bebekler açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor. Sadakataşı ekipleri bölgede 2 bin çocuk maması dağıtımı gerçekleştirdi.

Her gün 10 bin kişiye sıcak yemek

Sadakataşı Derneği Gazze’nin Han Yunus, Refah, Tel Elsultan ve Deyir Elbalah kentlerinde geçtiğimiz kasım ayından itibaren düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Dernek yaptığı dağıtımlarla 10 bin kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılıyor.





‘‘Gazze’ye yardımlarımız sürecek’’

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrasında yapmış olduğu açıklamada ‘‘Sadakataşı Derneği olarak, Gazze halkına yardım ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla gıda, sıcak yemek, un, su, bebek maması ve hijyen paketi dağıtımları gerçekleştirdik. Kardeş Gazze halkına yardımlarımız kesintisiz olarak sürecek.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililere görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.











