Sadakataşı'ndan Gazze’de çadır kent açılışı: 500 aile barınacak

Sadakataşı Derneği, İsrail’in saldırıları nedeniyle evleri yıkılan 500 Gazzeli ailenin yaşayacağı Sadakataşı Çadır Kentinin ilk etabını dualarla açtı. Çadır kentte mescit, oyun parkı, wc ve duş alanları da bulunuyor.
Gazze’de yaşanan barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı tarafından projelendirilen, toplamda 500 çadırın yer alacağı çadır kentteki 250 çadırın kurulumu yapılarak Gazzeli ailelere teslim edildi.
Toplamda 500 çadır kurulacak
Bölgede bulunan derneğin gönüllü ekibi 500 çadırdan oluşacak çadır kentin 250 tanesini kurarak Gazzeli aileleri çadırlara yerleştirdi. Çadır kentte yaşayacak ailelere dernek tarafından yastık, battaniye, kilim, mutfak malzemeleri dağıtıldı. Ailelerin gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için her aileye Ramazan kumanyası verildi.
Mescit ve oyun parkı
Çadır kentte yaşayan Gazzeli ailelerin ibadethane ihtiyacının karşılanması için 500 kişilik mescit kuruldu. Dernek çadır kentte yaşayan çocukların oyun oynayıp sosyalleşmeleri için oyun parkı kurulumu gerçekleştirdi. Ayrıca çadır kente 50 adet wc ve duş alanı yapıldı.
1500 kişiye iftar
Sadakataşı gönüllü ekibi çadır kentin açılış programında kurmuş olduğu iftar sofralarında 1500 kişiyle bir araya geldi. Dernek Ramazan ayı boyunca Sadakataşı Çadır Kentinde iftar organizasyonları yapmayı sürdürecek.
Gazze’ye destek olabilmek için
Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.