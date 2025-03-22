Sadakataşı'ndan Gazze’de çadır kent açılışı: 500 aile barınacak

Gazze’de yaşanan barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı tarafından projelendirilen, toplamda 500 çadırın yer alacağı çadır kentteki 250 çadırın kurulumu yapılarak Gazzeli ailelere teslim edildi.

Toplamda 500 çadır kurulacak

Bölgede bulunan derneğin gönüllü ekibi 500 çadırdan oluşacak çadır kentin 250 tanesini kurarak Gazzeli aileleri çadırlara yerleştirdi. Çadır kentte yaşayacak ailelere dernek tarafından yastık, battaniye, kilim, mutfak malzemeleri dağıtıldı. Ailelerin gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için her aileye Ramazan kumanyası verildi.

Mescit ve oyun parkı

Çadır kentte yaşayan Gazzeli ailelerin ibadethane ihtiyacının karşılanması için 500 kişilik mescit kuruldu. Dernek çadır kentte yaşayan çocukların oyun oynayıp sosyalleşmeleri için oyun parkı kurulumu gerçekleştirdi. Ayrıca çadır kente 50 adet wc ve duş alanı yapıldı.

1500 kişiye iftar

Sadakataşı gönüllü ekibi çadır kentin açılış programında kurmuş olduğu iftar sofralarında 1500 kişiyle bir araya geldi. Dernek Ramazan ayı boyunca Sadakataşı Çadır Kentinde iftar organizasyonları yapmayı sürdürecek.

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