Gündem Sadakataşından Gazzeye kış yardımı
İSTANBUL

​Sadakataşı’ndan Gazze’ye kış yardımı

Sadakataşı’ndan Gazze’ye kış yardımı

İsrail ambargosu ve ablukası altında yaşayan Gazze’ye, Sadakataşı Derneği tarafından kışlık yardımlar gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazze’nin Jabalia, Rimal ve Nazla bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 160 aileye battaniye, sünger yatak ve yastık dağıtımı gerçekleştirdi.
Gazze’nin Jabalia, Rimal ve Nazla bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 160 aileye battaniye, sünger yatak ve yastık dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği kış yardımları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara gıda, giyecek, kıyafet ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımlarını sürdürüyor. Kış aylarının gelmesiyle Gazze'de dağıtılan battaniye, yatak ve yastık ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü.

160 aileye kış yardımı

Sadakataşı Derneği, "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" çağrısıyla sürdürdüğü kış yardımları kapsamında Gazze’nin Jabalia, Rimal ve Nazla bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 160 aileye battaniye, sünger yatak ve yastık dağıtımı gerçekleştirdi.

İsrail işgali altındaki Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumunda. İsrail’in serbest dolaşım hakkından mahrum bırakılmış yaklaşık 2 milyon Filistinli, duvarlarla çevrili şehirde hayat mücadelesi veriyor. İsrail’in çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği saldırılarla şartların daha da zorlaştığı bölgede hastane, gıda, ilaç, barınma, eğitim, elektrik gibi ihtiyaçlar güçlükle karşılanıyor.

Gazze yardımları devam edecek

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, "Her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yardım ulaştırıyoruz. Bugün de Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yatak, battaniye ve yastık dağıtımları gerçekleştirdik. Gazze’de kış yardımı dağıtımlarımıza önümüzde ki günlerde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Destek için;

İhtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 70 TL, bot bedeli 60 TL, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedeli 25 TL, 1 Çuval odun bedeli 15 TL ve 1 çuval kömür bedeli 50 TL olarak belirlendi.

Başlatmış olduğumuz kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 5 TL, KIŞ yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

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