SADAT'ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi 79 yaşında hayatını kaybetti.





Adnan Tanrıverdi'nin cenazesi 5 Ağustos Pazartesi günü (yarın) ikindi namazını müteakiben Eyüpsultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.









ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR?

08 Kasım 1944 tarihinde Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adnan Tanriverdi Akşehir’de bitirdi. Orta tahsilinden sonra 1962-1963 öğrenim yılında bir yıl ilkokulda vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1963-1964 öğrenim yılında bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde öğrenim gördü.





1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. 30 Ağustos 1966 yılında; Topçu Subayı olarak pekiyi derece ile Kara Harp Okulunu bitirdi. 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursunu ikincilikle bitirdi. Mart 1967 tarihinde Teğmenliğe nasbedildi. Aynı yıl Füsun Hanım ile evlendi.





Sırasıyla; 23ncü Piyade Tugayı 8inci Topçu Taburunda (İstanbul), 10uncu Piyade Tümeni Topçu Alayında (Tatvan), 58inci Topçu Er Eğitim Tugayı Karargah Bölüğü ve 1inci Topçu Taburunda Batarya Komutanlıkları (Burdur) görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 1970’de Üsteğmen, 30 Ağustos 1973’de Yüzbaşı rütbesine yükseltildi. Topçu Ve Füze Okulu Kurslar Alayı Yedek Subay taburunda Yedek Subay Bölük Komutanlığı yaptı.





1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında Kurmay Subay statüsünü kazandı. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. Kurmay Sb. olarak; 2nci Piyade Tümen Komutanlığında (Adapazarı) İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.









30 Ağustos 1980 tarihinde mümtazen terfi ettirilerek Binbaşılığa, 30 Ağustos 1984 tarihinde Yarbaylığa, 30 Ağustos 1987 tarihinde Albaylığa yükseltildi.





Akademi öncesi Özel Tekamül Kursları, Fransızca Temel Kursu ve Gayri nizami Harp Kursu gördü.





1986-1988 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı, 1988-1990 yıllarında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1inci ve 2nci Dairelerinde Subay Üyelik ve 1inci Daire Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.





1990 yılında 8inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı (Malazgirt) görevine atandı. Bu görevde iken 30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi.





1992-1995 yılları arasında üç yıl 2inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.





Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997:1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak , Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunda yer aldı. 28 Kasım 2004 : 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) nin Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir.





Yeni ASDER Yönetimi, kendisine ASDER Onursal Başkanlığı titrini münasip görmüştür.









ASDER Onursal Başkanı olarak, Müslüman Ülke Silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ve stratejik kullanımına danışmanlık, son kullanıcıdan eğitici seviyesi kadar özel konularda eğitim ve harp, silah ve araçlarının temini, bakım ve onarımı hizmetlerinde görev yapmak üzere SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini 28 Şubat 2012 tarihinde; İslam Ülkelerinin bir irade etrafında birleşmesinin teknik esaslarını inceleme ve İslam birliği temelinin atılması için uygun koşulları oluşturma hizmetleri için “Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğini” (ASSAM) 24 Mayıs 2013 tarihinde; SADAT A.Ş. bünyesinde hizmet verecek emekli askeri personelin kondisyonlarını muhafaza etme ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi için “Yunus Uluslararası Doğa Sporları Derneği ve Deniz Sporları Kulübünü” (YUSDER) 19 Ocak 2013 tarihinde kurmuştur.





Halen; ASDER Onursal Başkanlığı ile ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi ve YUSDER Yönetim Kurulu Başkanlıklarını aktif olarak yürütüyordu.





Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Bu görevden Ocak 2020’de istifa etti.





Evli ve iki çocuk babası olan Tanrıverdi, iyi derecede Fransızca biliyordu.













Tanrıverdi: ABD’ye 5 mağlubiyet yaşattık

Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini üstlendiği 2018 yılında Yeni Şafak’a önemli açıklamalarda bulunmuştu.

O röportajın tamamı şöyle:





Zeytin Dalı Harekatı'nın hava ve arazi şartları iyi olsa daha hızlı ilerleyebileceğini ifade eden Tanrıverdi, harekat tamamlandığında Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi Suriyelilerin yine kendi topraklarına dönerek huzurla yaşayacaklarını söyledi.





ABD, TÜRKİYE İLE HAREKET ETMELİ

ABD’nin bölgede huzursuzluğu bitirmek istiyorsa Türkiye ile hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Ama Amerika, Irak’ı işgalinden bu yana böyle yapmadı” dedi. ABD’nin Türkiye’deki 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce siyasi istikrarın bozulması için yürütülen propagandaya destek verdiğini belirten Tanrıverdi, şunları söyledi: “7 Haziran koalisyon durumu ortaya çıktı. Halkın ferasetiyle 5 ay sonra siyasi istikrar sağlandı. Bu ABD’nın birinci mağlubiyetidir.”





DARBE GİRİŞİMİ 20 SAATTE BASTIRILDI

“Arkasından çukur eylemleri başladı, bunu da destekledi. Türkiye bu sıkıntıyı da 6 ayda çözdü. O bölgelerde huzur ve sükûn sağlandı. Bu da Amerika’nın 2. mağlubiyeti oldu. Türkiye TSK içinde ne kadar FETÖ mensubu var, onu tespit edip tasfiyesi için adımlar atmaya hazırlanırken 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 20 saat içinde bu da bastırıldı. ABD’nin 3. mağlubiyeti oldu.”





CERABLUS VE IRAK PLANI TUTMADI

“15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından, Fırat Kalkanı Operasyonu’ndan birkaç gün önce Amerika, Cerablus’u DEAŞ’tan boşaltıp PYD’ye teslim edecekti. Türkiye durumu fark edip askeri kuvvetini soktu ve bunun önüne geçti. Bu da ABD’nin 4. mağlubiyeti oldu. Amerika, Irak’ta Türk üslerini kaldırmak için harekete geçti ama bu da önlendi. ABD 5. mağlubiyetini tattı.”





DURUŞUMUZ ABD’DE İKTİDARI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’nin kararlılık ve başarısının, seçimlerde ABD Başkanı’nı değiştirdiğini söyleyen Tanrıverdi, şöyle konuştu: “Eğer örgütlerle politikalarını sürdürürse, bu ABD’nin çöküşü olur. Örgütlerden vazgeçerse, ABD o zaman bizim müttefikimiz olur, aksi halde mümkün değil.” Tanrıverdi, terör örgütleri ile irtibatlı olmanın uluslararası hukukta savaş suçu osayıldığının da altını çizdi.





SÖZ YERİNE İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ

“Siyaset konuşarak meseleler çözülmüyorsa, o zaman güç kullanmak gerekir” diyen Tanrıverdi, sözlerini şöyle tamamladı: “Örgütlerin sonları, devletlerin iki dudakları arasında. Türkiye kararlı, operasyonlara devam edecek. ABD ile konuştuk, konuştuk, uyardık, daha sonra askeri operasyona başladık. Bizi artık sözden ziyade icraat etkiliyor.”





Zeytin Dalı dünya ve BM'ye örnek

"Operasyon sınırlı tutulsun" çağrılarına değinen Adnan Tanrıverdi, “Şimdilik Afrin ile sınırlı, yarın Münbiç ile sınırlı olacak. Harekâtımız teröristler bertaraf edilip insanların güven içinde yaşayacak ortam oluşana kadar sürecek” dedi. Türkiye’nin sadece kendine tehdit oluşturan örgütleri temizlemekle kalmadığını, o bölgede huzur ve güveni de tesis ettiğini söyleyen Tanrıverdi, “Fırat Kalkanı bölgesinde barış ortamı sağlandı. Aynı şekilde bura da öyle olacak. Zeytin Dalı dünyaya, BM’ye örnek bir operasyon olacak” diye konuştu.





Savunma 2023’temillileşecek

Savunma sanayiinde Türkiye’nin, geçmiş tarihini göz önünde bulundurarak İslam ülkeleri ile hareket edecek bir sistem kurması gerektiğinin altını çizen Tanrıverdi, “Türkiye bunun öncülüğünü de yapabilir. Bu coğrafyayı da düşünerek savunma sanayiini millîleştirmesi lazım. Bunun için büyük gayretleri var. 2023 yılında isteyene malzeme verebilecek bir savunma sanayiine sahip olacak” diye konuştu.





Güvenlik riskleri azalacak

Tankların modernizasyonu kapsamında, Fırat Kalkanı Harekatı’nda edinilen tecrübeler ışığında güvenlik risklerini azaltacak alt sistemlerin tanklara entegrasyonu planlanıyor. Bunlardan bazıları; zırhlarının güçlendirilmesi, aktif koruma, yeni nesil silah, lazer uyarı, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri olarak sıralanıyor.





BAŞKALARI BİZE BAĞIMLI OLMALI

Türkiye’de, savunma sanayiindeki seferberliğin sürdüğünü dile getiren Tanrıverdi, “Başkasının silahı ile başkasına kafa tutamazsın. ‘Bağımsızım’ diyorsak, savunma sanayiinde bağımsız olmamız gerek. En azından başkaları size bağımlı olacak. Uçak ve tank motoru konusunda zamana ihtiyacımız var ama diğer her şeyi yapacak güçteyiz” dedi.





ABD Münbiç’ten çıkmalı

Rusya’nın, bölgedeki terör gruplarının Türkiye’ye tehdit oluşturduğunu gördüğünü kaydeden Adnan Tanrıverdi, “Rusya hakkı teslim etti diyebiliriz, ABD de teslim etsin. Burnumuzun dibinde silahlı örgüt kurup destekleyemeyeceğini bilmesi lazım” dedi. Terör örgütü ile irtibatlı olmanın uluslararası hukukta savaş suçu olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, ABD’nin Münbiç’ten çekileceğini söyledi.





TSK ARTIK DAHA GÜÇLÜ

“Terör tehdidi sınırlarımızdan girsin, o zaman müdahale edelim dönemi bitti” ifadelerini kullanan Tanrıverdi; TSK’da, FETÖ'cülerin ayıklandığının altını çizerek şunları söyledi: “O yapı temizlendikten sonra silahlı kuvvetlerimiz zayıflamadı, bilakis daha da kuvvetlendi.”











