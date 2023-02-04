Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul konsolosluklarını kapatan 9 ülkeye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında İstanbul konsolosluklarını kapatan ülkeleri eleştirdi. Söz konusu misyonların, diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını “Bir terör tehdidi” olduğunu söyleyerek geçici olarak kapattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu ülkeler, ‘somut bilgilerimiz var, bir tehdit var, o nedenle kapatıyoruz.’ Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerimize aktarmaları ve böyle bir tehdit varsa bu bir saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor.”