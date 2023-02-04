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Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?

Türkiye'de güvenlik tehdidi olduğunu iddia edenleri somut bilgi paylaşmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsolosluklarını kapatan ülkelere seslenerek, "Peki siz kapattınız. Bu, saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul konsolosluklarını kapatan 9 ülkeye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında İstanbul konsolosluklarını kapatan ülkeleri eleştirdi. Söz konusu misyonların, diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını “Bir terör tehdidi” olduğunu söyleyerek geçici olarak kapattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu ülkeler, ‘somut bilgilerimiz var, bir tehdit var, o nedenle kapatıyoruz.’ Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerimize aktarmaları ve böyle bir tehdit varsa bu bir saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor.”

SADECE KENDİNİZİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Somut bir bilgi paylaşımının olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Peki siz kapattınız da böyle bir tehdit var. Bu saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?" dedi. Çavuşoğlu, burada bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, dün büyükelçileri Bakanlığa çağırarak tam da bunu söylediklerini aktardı.



#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Başkonsolosluk
#Büyükelçiler
1 saat önce
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Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?
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